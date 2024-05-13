https://sputnik-georgia.ru/20240513/organizatory-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-oblazhalis---deputat-287888606.html

Организаторы акции против закона об "иноагентах" облажались – депутат

Организаторы акции против закона об "иноагентах" облажались – депутат

Sputnik Грузия

Как отметил депутат, организаторы акции знают, что у них нет репутации и поэтому они прячутся 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T17:29+0400

2024-05-13T17:29+0400

2024-05-13T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Организаторы воскресной акции протеста против принятия закона об "иноагентах" в Тбилиси облажались, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутат Яго Хвичия. Силы МВД появились у здания парламента около 05:00 в понедельник и спустя некоторое время, после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент, вытеснили демонстрантов. Вскоре после этого комитет по юридическим вопросам за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". По словам депутата, непонятно, как можно быть организатором акции и при этом не стоять впереди участников. "Митинги должны планироваться публично, люди имеют право видеть, как и кем принимаются эти глупые решения, и опротестовать там же", – подчеркнул Хвичия. Как отметил депутат, организаторы акции знают, что у них нет репутации и поэтому они прячутся. "Пока мы их не прогоним, ничего интересного не произойдет," – подытожил Хвичия. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Превысила ли полиция силу на акции в Тбилиси?>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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