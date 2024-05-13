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Превысила ли полиция силу на акции в Тбилиси?

Превысила ли полиция силу на акции в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Народный защитник призывает МВД действовать в рамках законодательства 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T12:33+0400

2024-05-13T12:33+0400

2024-05-13T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Представители аппарата Народного защитника Грузии вновь зафиксировали несколько фактов предполагаемого ненадлежащего обращения с гражданами со стороны полиции у здания парламента в ходе акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Акция протеста в центре Тбилиси началась в 22:00 в воскресенье. Около 05:00 на месте появились сотни представителей разных подразделений МВД, которые после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент оттеснили демонстрантов. В административном порядке задержаны 20 человек, в том числе трое иностранцев. Народный защитник еще раз призывает МВД действовать в рамках законодательства и еще раз разъясняет, что применение силы должно быть необходимым и пропорциональным, и ни в коем случае не должно перерастать в целенаправленное насилие/расправу над гражданином, отмечено в заявлении. "Также Народный защитник призывает Специальную следственную службу немедленно отреагировать на данные факты, а уже проводимые расследования провести в максимально сжатые сроки, чтобы не создавать ощущения безнаказанности, которое будет поощрять отдельных полицейских к дальнейшим противоправным действиям", – говорится в сообщении. Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Между тем, Специальная следственная служба уже начала расследование по фактам превышения силы сотрудниками полиции в отношении участников акции. Расследование ведется по статье "Превышение чиновниками или приравненными к ним лицами служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства, с применением насилия или оружия", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. "Служба обеспечивает надлежащее правовое реагирование на все преступные эпизоды, связанные с превышением силы. Информация о ходе и результатах расследования будет представлено общественности", – говорится в заявлении ведомства. Юркомитет парламента Грузии в третьем чтении принял законопроект об "иноагентах">>Несмотря на акцию протеста и призывы отозвать законопроект, юридический комитет парламента Грузии все же принял его в третьем чтении. Пленарное заседание парламента, на котором планируется принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении намечено на вторник. Противники этой инициативы заявили, что акция протеста не прекратится и продолжится в том числе завтра. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Полиция оттеснила демонстрантов от входов в парламент Грузии>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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