https://sputnik-georgia.ru/20240513/pochemu-zakrylsya-vizovyy-tsentr-velikobritanii-v-tbilisi-287888931.html

Почему закрылся Визовый центр Великобритании в Тбилиси?

Почему закрылся Визовый центр Великобритании в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Со всеми, кто подал заявку и ждет ответа, свяжутся сотрудники визового центра, отмечено в заявлении 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T18:00+0400

2024-05-13T18:00+0400

2024-05-13T18:00+0400

грузия

новости

тбилиси

великобритания

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

акции

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0d/264396067_0:145:3149:1916_1920x0_80_0_0_fb7456970eccd0a03edc9de83ed12f03.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Визовый центр Великобритании в Тбилиси, расположенный недалеко от здания парламента, эпицентра акций протеста против закона об "иноагентах", временно закрылся из-за продолжающихся митингов и полицейского оцепления, заявили в посольстве Великобритании. ЕС пока не рассматривает санкции против Грузии из-за законопроекта об "иноагентах" - ЕК>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Со всеми, кто подал заявку и ждет ответа, свяжутся сотрудники визового центра. Визовый центр будет открыт тогда, когда можно будет принимать посетителей, отмечено в заявлении. Противники закона "О прозрачности иностранного влияния" утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, великобритания, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста