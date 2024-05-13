https://sputnik-georgia.ru/20240513/pochemu-zakrylsya-vizovyy-tsentr-velikobritanii-v-tbilisi-287888931.html
Почему закрылся Визовый центр Великобритании в Тбилиси?
Почему закрылся Визовый центр Великобритании в Тбилиси?
Sputnik Грузия
Со всеми, кто подал заявку и ждет ответа, свяжутся сотрудники визового центра, отмечено в заявлении 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T18:00+0400
2024-05-13T18:00+0400
2024-05-13T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Визовый центр Великобритании в Тбилиси, расположенный недалеко от здания парламента, эпицентра акций протеста против закона об "иноагентах", временно закрылся из-за продолжающихся митингов и полицейского оцепления, заявили в посольстве Великобритании. ЕС пока не рассматривает санкции против Грузии из-за законопроекта об "иноагентах" - ЕК>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Со всеми, кто подал заявку и ждет ответа, свяжутся сотрудники визового центра. Визовый центр будет открыт тогда, когда можно будет принимать посетителей, отмечено в заявлении. Противники закона "О прозрачности иностранного влияния" утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, великобритания, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста
грузия, новости, тбилиси, великобритания, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста
Почему закрылся Визовый центр Великобритании в Тбилиси?
Со всеми, кто подал заявку и ждет ответа, свяжутся сотрудники визового центра, отмечено в заявлении
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Визовый центр Великобритании в Тбилиси, расположенный недалеко от здания парламента, эпицентра акций протеста против закона об "иноагентах", временно закрылся из-за продолжающихся митингов и полицейского оцепления, заявили в посольстве Великобритании.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
"Визовый аппликационный центр Соединенного Королевства, расположенный возле парламента в Тбилиси, сегодня был закрыт из-за продолжающихся протестов и полицейского кордона", – заявили посольстве.
Со всеми, кто подал заявку и ждет ответа, свяжутся сотрудники визового центра. Визовый центр будет открыт тогда, когда можно будет принимать посетителей, отмечено в заявлении.
Противники закона "О прозрачности иностранного влияния" утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.