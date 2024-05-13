https://sputnik-georgia.ru/20240513/sila-naroda-sovetuet-chinovnikam-gruzii-ne-vstrechatsya-s-zapadnymi-politikami-287887628.html

"Сила народа" советует чиновникам Грузии не встречаться с западными политиками

"Сила народа" советует чиновникам Грузии не встречаться с западными политиками

Sputnik Грузия

Речь идет об иностранных политиках, которые делали негативные заявления в адрес грузинского руководства 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T16:38+0400

2024-05-13T16:38+0400

2024-05-13T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Высшим должностным лицам Грузии стоит воздержаться от встреч с иностранными политиками, которые приезжают в Грузию для деструктивных действий, говорится в заявлении партии "Сила народа". Несколько дней назад стало известно, что в Грузию прибудут министры иностранных дел четырех стран-членов ЕС: Габриэлюс Ландсбергис (Литва), Маргус Цанка (Эстония), Тордис Гильфадотри (Исландия) и Байба Бразе (Латвия), а также председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, председатель комитета по международным отношениям сейма Литвы Жигимантас Павлиенис и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Примеры заявлений западных политиков: "Это совершенно неевропейские нападки на законное правительство Грузии, хотя упомянутые заявления – капля в море по сравнению с тем, что эти люди говорили о различных политических процессах, происходящих в нашей стране", – заявил Субари. Очевидно, что их цель – способствовать радикализации процессов в Грузии, поляризовать политический процесс и общество, поддержать радикальную оппозицию, уверен политик.Когда в парламенте Грузии был инициирован проект закона о внешней прозрачности, c самого начала было заявлено, что одной из главных целей закона является усиление и укрепление суверенитета страны", – сказал Субари. Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Основная цель заявлений, сделанных ими в адрес правительства Грузии в последние два года, – вовлечь нашу страну в войну и открыть второй фронт против России. Правительство должно обсудить, заслуживают ли эти политики въезда в страну, подчеркнул политик. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого около месяца ежедневно проходят масштабные акции протеста. Заседание прошло на фоне шумной акции протеста за стенами парламента. Митингующие периодически скандировали "рабы" и требовали от депутатов отзыва законопроекта, который они называют "русским законом". В акции приняли участие оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты и другие противники законопроекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, литва, тбилиси, эстония, созар субари, "сила народа"