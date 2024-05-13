https://sputnik-georgia.ru/20240513/sila-naroda-sovetuet-chinovnikam-gruzii-ne-vstrechatsya-s-zapadnymi-politikami-287887628.html
"Сила народа" советует чиновникам Грузии не встречаться с западными политиками
"Сила народа" советует чиновникам Грузии не встречаться с западными политиками
Sputnik Грузия
Речь идет об иностранных политиках, которые делали негативные заявления в адрес грузинского руководства 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T16:38+0400
2024-05-13T16:38+0400
2024-05-13T16:38+0400
грузия
новости
политика
литва
тбилиси
эстония
созар субари
"сила народа"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249814525_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8d7cbcebf72699a2d4aa8b91f7f957f1.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Высшим должностным лицам Грузии стоит воздержаться от встреч с иностранными политиками, которые приезжают в Грузию для деструктивных действий, говорится в заявлении партии "Сила народа". Несколько дней назад стало известно, что в Грузию прибудут министры иностранных дел четырех стран-членов ЕС: Габриэлюс Ландсбергис (Литва), Маргус Цанка (Эстония), Тордис Гильфадотри (Исландия) и Байба Бразе (Латвия), а также председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, председатель комитета по международным отношениям сейма Литвы Жигимантас Павлиенис и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Примеры заявлений западных политиков: "Это совершенно неевропейские нападки на законное правительство Грузии, хотя упомянутые заявления – капля в море по сравнению с тем, что эти люди говорили о различных политических процессах, происходящих в нашей стране", – заявил Субари. Очевидно, что их цель – способствовать радикализации процессов в Грузии, поляризовать политический процесс и общество, поддержать радикальную оппозицию, уверен политик.Когда в парламенте Грузии был инициирован проект закона о внешней прозрачности, c самого начала было заявлено, что одной из главных целей закона является усиление и укрепление суверенитета страны", – сказал Субари. Власти Грузии назвали условия изменения закона об "иноагентах": когда это произойдет?>>Основная цель заявлений, сделанных ими в адрес правительства Грузии в последние два года, – вовлечь нашу страну в войну и открыть второй фронт против России. Правительство должно обсудить, заслуживают ли эти политики въезда в страну, подчеркнул политик. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого около месяца ежедневно проходят масштабные акции протеста. Заседание прошло на фоне шумной акции протеста за стенами парламента. Митингующие периодически скандировали "рабы" и требовали от депутатов отзыва законопроекта, который они называют "русским законом". В акции приняли участие оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты и другие противники законопроекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
литва
тбилиси
эстония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249814525_49:0:1893:1383_1920x0_80_0_0_9f5dcf886d2a52bcddc205d31fefa48a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, литва, тбилиси, эстония, созар субари, "сила народа"
грузия, новости, политика, литва, тбилиси, эстония, созар субари, "сила народа"
"Сила народа" советует чиновникам Грузии не встречаться с западными политиками
Речь идет об иностранных политиках, которые делали негативные заявления в адрес грузинского руководства
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Высшим должностным лицам Грузии стоит воздержаться от встреч с иностранными политиками, которые приезжают в Грузию для деструктивных действий, говорится в заявлении партии "Сила народа".
Несколько дней назад стало известно, что в Грузию прибудут министры иностранных дел четырех стран-членов ЕС: Габриэлюс Ландсбергис (Литва), Маргус Цанка (Эстония), Тордис Гильфадотри (Исландия) и Байба Бразе (Латвия), а также председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот, председатель комитета по международным отношениям сейма Литвы Жигимантас Павлиенис и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"Они официально заявили, что цель их визита в нашу страну – поддержка "западного курса" страны, но на самом деле мы все прекрасно знаем, что эти люди открыто поддерживают "Национальное движение" и нападают на власти Грузии. Есть много фактов, подтверждающих это... Мы считаем, что высшим должностным лицам властей Грузии следует воздержаться от встреч с политиками, приехавшими в нашу страну для деструкции", – заявил один из лидеров партии Созар Субари.
Примеры заявлений западных политиков:
Габриэлюс Ландсбергис: "Отправка Саакашвили на лечение за границу была бы лучшим решением для него, его семьи и европейского будущего страны";
Майкл Рот: "Правительство Грузии сделало очень мало, чтобы заслужить статус кандидата";
Джеймс О'Брайен: "Грузия входит в число стран, которые создают проблемы для уклонения России от санкций";
Жигимантас Павиленис: "Демократия в опасности, режим Иванишвили должен заплатить".
"Это совершенно неевропейские нападки на законное правительство Грузии, хотя упомянутые заявления – капля в море по сравнению с тем, что эти люди говорили о различных политических процессах, происходящих в нашей стране", – заявил Субари.
Очевидно, что их цель – способствовать радикализации процессов в Грузии, поляризовать политический процесс и общество, поддержать радикальную оппозицию, уверен политик.
Когда в парламенте Грузии был инициирован проект закона о внешней прозрачности, c самого начала было заявлено, что одной из главных целей закона является усиление и укрепление суверенитета страны", – сказал Субари.
Основная цель заявлений, сделанных ими в адрес правительства Грузии в последние два года, – вовлечь нашу страну в войну и открыть второй фронт против России. Правительство должно обсудить, заслуживают ли эти политики въезда в страну, подчеркнул политик.
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии за несколько минут рассмотрел и принял в третьем чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого около месяца ежедневно проходят масштабные акции протеста.
Заседание прошло на фоне шумной акции протеста за стенами парламента. Митингующие периодически скандировали "рабы" и требовали от депутатов отзыва законопроекта, который они называют "русским законом". В акции приняли участие оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты и другие противники законопроекта.