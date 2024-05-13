https://sputnik-georgia.ru/20240513/v-gruzii-rastet-chislo-prestupleniy-na-seksualnoy-pochve-287854260.html
В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве
В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве
Sputnik Грузия
Раскрываемость преступлений на сексуальной почве за пять лет выросла с 48 до 62%, сообщают в ведомстве 13.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-13T15:05+0400
2024-05-13T15:05+0400
2024-05-13T15:05+0400
преступность в грузии
грузия
новости
общество
секс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/07/240480721_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6ecd536dbc0b635205b18e662a2fa2d1.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, в первом квартале 2024 года выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, за первые три месяца 2024 года в Грузии было зафиксировано 146 подобных преступлений. В первом квартале 2023 года эта цифра составляла лишь 88.Подростка задержали за изнасилование восьмилетнего ребенка в Грузии>> При этом число случаев изнасилования в первом квартале 2024 года выросло на 77,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 48 случаев за три месяца. Тем временем раскрываемость за пять лет выросла с 48 до 62%. Пострадавшими от изнасилования в период с 1 января по 31 марта были признаны 30 человек, из них 10 – несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/07/240480721_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_2cf76b184f4540d4368889b99496a66a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, грузия, новости, общество, секс
преступность в грузии, грузия, новости, общество, секс
В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве
Раскрываемость преступлений на сексуальной почве за пять лет выросла с 48 до 62%, сообщают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, в первом квартале 2024 года выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, за первые три месяца 2024 года в Грузии было зафиксировано 146 подобных преступлений. В первом квартале 2023 года эта цифра составляла лишь 88.
При этом число случаев изнасилования в первом квартале 2024 года выросло на 77,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 48 случаев за три месяца. Тем временем раскрываемость за пять лет выросла с 48 до 62%.
Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления за три месяца 2024 года составило 90 человек. При этом только за изнасилование в первом квартале 2024 года сотрудники правоохранительных органов привлекли 28 человек.
Пострадавшими от изнасилования в период с 1 января по 31 марта были признаны 30 человек, из них 10 – несовершеннолетних.