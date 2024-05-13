https://sputnik-georgia.ru/20240513/v-gruzii-rastet-chislo-prestupleniy-na-seksualnoy-pochve-287854260.html

В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве

В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве

Sputnik Грузия

Раскрываемость преступлений на сексуальной почве за пять лет выросла с 48 до 62%, сообщают в ведомстве 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, в первом квартале 2024 года выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, за первые три месяца 2024 года в Грузии было зафиксировано 146 подобных преступлений. В первом квартале 2023 года эта цифра составляла лишь 88.Подростка задержали за изнасилование восьмилетнего ребенка в Грузии>> При этом число случаев изнасилования в первом квартале 2024 года выросло на 77,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 48 случаев за три месяца. Тем временем раскрываемость за пять лет выросла с 48 до 62%. Пострадавшими от изнасилования в период с 1 января по 31 марта были признаны 30 человек, из них 10 – несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, общество, секс