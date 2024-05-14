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Мы сюда не учиться приехали – депутаты парламентов Европы об отказе во встрече с властями
Мы сюда не учиться приехали – депутаты парламентов Европы об отказе во встрече с властями
Sputnik Грузия
"Нас принял только председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, и то не в парламенте", – заявил немецкий депутат 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T19:16+0400
2024-05-14T19:16+0400
2024-05-14T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Мы сюда приехали не учиться, а вести диалог, но правительство отказалось с нами встречаться, заявил председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Махаэль Рот во время визита в Тбилиси. Председатели комитетов по внешним связям европейских парламентов Германии, Чехии, Литвы и Финляндии прибыли в Грузию для обсуждения закона "О прозрачности иностранного влияния". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что в делегации есть два депутата, встреча с которыми лишена смысла, исходя из прошлого этих депутатов. Парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. О чем говорили премьер Грузии и помощник госсекретаря США в Тбилиси – главные темы >>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, германия, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
новости, грузия, германия, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Мы сюда не учиться приехали – депутаты парламентов Европы об отказе во встрече с властями
19:16 14.05.2024 (обновлено: 19:31 14.05.2024)
"Нас принял только председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, и то не в парламенте", – заявил немецкий депутат
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Мы сюда приехали не учиться, а вести диалог, но правительство отказалось с нами встречаться, заявил председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Махаэль Рот во время визита в Тбилиси.
Председатели комитетов по внешним связям европейских парламентов Германии, Чехии, Литвы и Финляндии прибыли в Грузию для обсуждения закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Правительство отказалось с нами разговаривать. Мы сюда приехали не учиться, мы тут для того, чтобы слушать друг друга. Нас принял только председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, и то не в парламенте, а в офисе "Грузинской мечты", – заявил Рот журналистам.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пояснил, что в делегации есть два депутата, встреча с которыми лишена смысла, исходя из прошлого этих депутатов.
Парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.
Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.