https://sputnik-georgia.ru/20240514/o-chem-govorili-premer-gruzii-i-pomoschnik-gossekretarya-ssha-v-tbilisi---glavnye-temy-287905137.html

О чем говорили премьер Грузии и помощник госсекретаря США в Тбилиси – главные темы

О чем говорили премьер Грузии и помощник госсекретаря США в Тбилиси – главные темы

Sputnik Грузия

Премьер разъяснил представителю Госдепа необходимость принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и еще раз выразил готовность правящей партии в... 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T16:06+0400

2024-05-14T16:06+0400

2024-05-14T16:50+0400

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ираклий кобахидзе

сша

саломе зурабишвили

госдепартамент сша

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузинская сторона заинтересована в отношениях с США, но требует двухстороннего справедливого отношения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатором по санкциям Джеймсом О'Брайеном. "Премьер-министр отметил, что власти Грузии заинтересованы в углублении партнерства с США, что требует двусторонних усилий и справедливого отношения", – говорится в сообщении администрации правительства по итогам встречи. По данным администрации, на встрече состоялся искренний разговор по всем вопросам грузино-американских отношений, в том числе о процессах за последние несколько лет, и стороны поделились своими переживаниями на эту тему. Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" во третьем чтении >>Еще одним вопросом стал проект закона "О прозрачности иностранного влияния". "Кобахидзе разъяснил О'Брайену необходимость принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и еще раз выразил готовность правящей партии в рамках процедуры вето внимательно рассмотреть все правовые замечания международных партнеров", – говорится в сообщении. Джим О'Брайен после встречи с премьер-министром в рамках визита в Грузию также встретится с представителями НПО и оппозиционными партиями. Он хотел также встретиться с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но получил отказ. Закон об "иноагентах" будет принят, но есть шанс что-то изменить – премьер Грузии >>По словам премьера, у решения Иванишвили не встречаться с координатором по санкционной политике госдепартамента США было "свое объяснение" – Иванишвили не интересует вопрос санкций, исходя из того, что он считает этот вопрос несерьезным, так как фактически уже давно находится под санкциями. Спорный проектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" принят в окончательном чтении во вторник. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что воспользуется правом вето. Со своей стороны премьер выразил готовность обсудить обновленный проект с замечаниями, представленный президентом, в рамках вето. Зурабишвили же заявила о том, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон". Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, сша, саломе зурабишвили , госдепартамент сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах