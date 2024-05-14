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Народный защитник: сейчас на акции нет необходимости применения спецсредств

Народный защитник: сейчас на акции нет необходимости применения спецсредств

Sputnik Грузия

Волнения у здания парламента начались после того, как парламент принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния" 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T20:02+0400

2024-05-14T20:02+0400

2024-05-14T20:38+0400

политика

грузия

новости

народный защитник грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Народный защитник Грузии на данный момент не видит необходимости применения спецсредств на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния". Полицейские силы после того, как участники акции вышли за рамки мирного протеста и начали ломать заграждения перед парламентом, очистили территорию перед самим зданием парламента, оттеснив протестующих в сторону гостиницы Tbilisi Marriott. Подступ к парламенту перекрыт и со стороны торгового центра Тбилиси Galleria. Волнения у здания парламента начались после того, как парламент принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". После голосования две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии" объявили бойкот работе парламента. О решении еще восьми оппозиционных политических групп на данный момент неизвестно, тогда как партия "За Грузию" заявила о своем решении продолжить работу в законодательном органе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Между тем премьер-министр Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами страны мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. Президент, в свою очередь, заявила, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон". В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, народный защитник грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах