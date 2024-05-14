https://sputnik-georgia.ru/20240514/protivniki-zakonoproekta-ob-inoagentakh-v-gruzii-stali-uchastnikami-gryaznoy-igry--deputat-287901369.html

Противники законопроекта об "иноагентах" в Грузии стали участниками грязной игры – депутат

Противники законопроекта об "иноагентах" в Грузии стали участниками грязной игры – депутат

Sputnik Грузия

Масштабные акции протеста против закона об "иноагентах" проходят в Тбилиси с 15 апреля 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T13:19+0400

2024-05-14T13:19+0400

2024-05-14T14:47+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кадагишвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Первоначальная цель ажиотажа вокруг законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" – кампания, направленная против правящей силы, и в конце этих процессов все больше людей будут убеждены в том, что стали участниками большой грязной игры, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры. Если посмотреть на весь процесс в целом, то, по словам Цилосани, процессы развивались таким образом, что молодежь заставили возмутиться принципом прозрачности и выдали законопроект под брендом "российский закон", чтобы вовлечь в эти процессы как можно больше людей. Закон об "иноагентах" скоро будет принят: депутаты уже в парламенте, на улице - протест>>Между тем, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили считает, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" очень важно, так как это закон, который послужит стране. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кадагишвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах