https://sputnik-georgia.ru/20240514/zakon-ob-inoagentakh-skoro-budet-prinyat-deputaty-uzhe-v-parlamente-na-ulitse---protest-287900061.html
Закон об "иноагентах" скоро будет принят: депутаты уже в парламенте, на улице - протест
Закон об "иноагентах" скоро будет принят: депутаты уже в парламенте, на улице - протест
Sputnik Грузия
Во дворе здания парламента, а также за его стенами мобилизованы представители разных подразделений МВД 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T12:53+0400
2024-05-14T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Пленарное заседание парламента Грузии, на котором должен быть принять резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", проходит параллельно акции протеста противников инициативы у здания законодательного органа.Обстановка в зале заседаний накалена до предела. Словесные оскорбления, которыми депутаты от парламентского большинства и оппозиции, наносят друг другу, периодически перерастают в стычки. Во дворе здания парламента, а также за его стенами мобилизованы представители разных подразделений МВД. К началу заседания бюро полицейские оттеснили митингующих от служебного входа, чтобы депутаты смогли беспрепятственно зайти в здание. Большая часть митингующих молодежь. Часть студентов разных вузов объявила забастовку и не ходит на лекции. Противники законопроекта об "иноагентах" в Грузии стали участниками грязной игры – депутат>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Закон об "иноагентах" скоро будет принят: депутаты уже в парламенте, на улице - протест
12:53 14.05.2024 (обновлено: 13:27 14.05.2024)
Во дворе здания парламента, а также за его стенами мобилизованы представители разных подразделений МВД
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Пленарное заседание парламента Грузии, на котором должен быть принять резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", проходит параллельно акции протеста противников инициативы у здания законодательного органа.
Обстановка в зале заседаний накалена до предела. Словесные оскорбления, которыми депутаты от парламентского большинства и оппозиции, наносят друг другу, периодически перерастают в стычки.
Во дворе здания парламента, а также за его стенами мобилизованы представители разных подразделений МВД. К началу заседания бюро полицейские оттеснили митингующих от служебного входа, чтобы депутаты смогли беспрепятственно зайти в здание.
Большая часть митингующих молодежь. Часть студентов разных вузов объявила забастовку и не ходит на лекции.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.