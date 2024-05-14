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Шумное заседание: споры в парламенте Грузии переросли в потасовку

Шумное заседание: споры в парламенте Грузии переросли в потасовку

Sputnik Грузия

В потасовке принимали участие как мужчины, так и женщины депутаты с обеих сторон 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T13:25+0400

2024-05-14T13:25+0400

2024-05-14T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Потасовка между депутатами прервала пленарное заседание парламента Грузии, где депутаты делают политические заявление в связи с принятием скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".Потасовке предшествовала словесная перепалка между депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первым перепалку начал депутат правящей партии Дито Самхарадзе, который сначала выкрикивал свои замечания во время выступления депутата от партии "Нацдвижение" Левана Хабеишвили, а после перешел на оскорбления. Депутаты от оппозиции стали ему отвечать и заседание прервалось взаимным словесными оскорблениями. Позже Самхарадзе обошел зал заседаний по коридору и с другого входа в зал бросил бутылку в ряды оппозиции, за чем и последовала потасовка. В потасовке принимали участие как мужчины, так и женщины депутаты с обеих сторон.В данный момент ситуация в зале заседаний успокоилась и парламент вернулся к работе. После политических заявлений, депутатам предстоит приступить к рассмотрению проекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении. Закон об "иноагентах" скоро будет принят: депутаты уже в парламенте, на улице - протест>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, израиль, сша, оон