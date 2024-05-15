https://sputnik-georgia.ru/20240515/chast-oppozitsii-boykotiruet-dalneyshuyu-rabotu-parlmenta-gruzii---otsenka-deputatov-287923240.html
Часть оппозиции объявила бойкот работе парламента Грузии – реакции
Часть оппозиции объявила бойкот работе парламента Грузии – реакции
Sputnik Грузия
Таким образом оппозиционеры хотят избежать дискуссии, уверены власти 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T12:12+0400
2024-05-15T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Решение оппозиции бойкотировать работу парламента и не принимать участия в рассмотрении вето президента, которое она обещала наложить на закон "О прозрачности иностранного влияния", не что иное, как лицемерие и попытка избежать дискуссии, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе СМИ. Ранее оппозиционные партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели" объявили бойкот работе парламента.По словам члена партии "Сила народа", депутата Гурама Мачарашвили, Саломе Зурабишвили не понимает Конституцию. "Зурабишвили говорит, что у нее нет замечаний, но при этом у нее есть замечания – мне очень интересно, как она это сделает. Наверное, подпишет чистую бумагу и отправит ее в парламент, мы вернем эту бумагу обратно. Мы считаем, что у нее не будет замечаний по этому законопроекту. Такие трюки не пройдут. Такие неверные ответы доказывают единственное – она не понимает Конституцию", – заявил Мачарашвили. По словам депутата, Зурабишвили поднимает общество на смех. Как заявил депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо, они не собираются присоединяться к режиму бойкота оппозиции. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Как акции против закона об "иноагентах" в Грузии повлияют на туризм – эксперт>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, саломе зурабишвили , арчил талаквадзе, гурам мачарашвили, тбилиси, израиль, единое национальное движение, "сила народа", законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, сша, саломе зурабишвили , арчил талаквадзе, гурам мачарашвили, тбилиси, израиль, единое национальное движение, "сила народа", законопроект об иноагентах
Часть оппозиции объявила бойкот работе парламента Грузии – реакции
12:12 15.05.2024 (обновлено: 13:29 15.05.2024)
Таким образом оппозиционеры хотят избежать дискуссии, уверены власти
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Решение оппозиции бойкотировать работу парламента и не принимать участия в рассмотрении вето президента, которое она обещала наложить на закон "О прозрачности иностранного влияния", не что иное, как лицемерие и попытка избежать дискуссии, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе СМИ.
Ранее оппозиционные партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели" объявили бойкот работе парламента.
"Конечно, вето должно сопровождаться конкретной аргументацией. Это попытка закрыть пространство для дискуссии, поскольку в результате дискуссии гражданам станет гораздо яснее, почему страны ЕС приняли подобное законодательство. Бойкот – это лицемерие, попытка сохранить свое лицо", – заявил Талаквадзе.
По словам члена партии "Сила народа", депутата Гурама Мачарашвили, Саломе Зурабишвили не понимает Конституцию.
"Зурабишвили говорит, что у нее нет замечаний, но при этом у нее есть замечания – мне очень интересно, как она это сделает. Наверное, подпишет чистую бумагу и отправит ее в парламент, мы вернем эту бумагу обратно. Мы считаем, что у нее не будет замечаний по этому законопроекту. Такие трюки не пройдут. Такие неверные ответы доказывают единственное – она не понимает Конституцию", – заявил Мачарашвили.
По словам депутата, Зурабишвили поднимает общество на смех.
Как заявил депутат от партии "Гирчи" Герман Сабо, они не собираются присоединяться к режиму бойкота оппозиции.
"Глупо объявлять бойкот, потому что впереди вопрос вето. Есть аргументы, которые нужно озвучить, позицию, которую нужно занять, и, вообще, эту трибуну нужно использовать, что может продлиться еще три-четыре недели. Пока мы не видим, что должно произойти, чтобы мы присоединились к бойкоту завтра же", – сказал Сабо.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.
За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.