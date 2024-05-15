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Главы МИД стран ЕС согласны, что в Грузии есть проблема с прозрачностью – Папуашвили

Главы МИД стран ЕС согласны, что в Грузии есть проблема с прозрачностью – Папуашвили

Sputnik Грузия

Глава грузинского законодательного органа рассказал о деталях встречи с зарубежными дипломатами 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T17:01+0400

2024-05-15T17:01+0400

2024-05-15T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Министры иностранных дел четырех стран-членов Евросоюза согласны с мнением правящей силы о том, что в Грузии существует проблема с прозрачностью, а возможность устранить эту проблему, в первую очередь, в их руках, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили после встречи с главами МИД Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси с визитом находятся Байба Браже (Латвия), Маргус Цахкна (Эстония), Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир (Исландия) и Габриэлюс Ландсбергис (Литва). Первую встречу они провели с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а затем с главой парламента. Одной из главных тем обсуждения был скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. Если сейчас есть готовность провести содержательную дискуссию и представить аргументы, то, по словам Папуашвили, как и раньше, правящая команда готова к этому.Как отметил глава грузинского парламента, у глав МИД Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы была "определенная обеспокоенность" по поводу закона. "Мы говорили о цели, основе закона. Среди них, одна из причин заключается в том, что средства ЕС и их налогоплательщиков частично расходуются в Грузии непрозрачно, частично расходуются в Грузии не на те цели, на которые они должны быть потрачены", – сказал Папуашвили. Он отметил, что некоторые представители Евросоюза подтверждали, что проблема с отсутствием прозрачности финансирования существует. "Кстати, мы с разными представителями Евросоюза сходимся во мнении, они согласны с нашим мнением, что действительно существует проблема с прозрачностью, в том числе с использованием определенных средств на не благие цели. Поэтому мы и об этом сообщили нашим коллегам, и в том числе сказали, что в их руках, в первую очередь, устранить эти вызовы и проблемы, так как деньги их граждан частично тратятся в Грузии непрозрачно", – заявил Папуашвили.Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Президент Грузии рассказала зарубежным гостям о планах по закону об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, латвия, исландия, эстония, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , оон, нато, маргус цахкна