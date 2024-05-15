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Громкое заявление спикера парламента Грузии не понравилось главам МИД Литвы и Эстонии
Громкое заявление спикера парламента Грузии не понравилось главам МИД Литвы и Эстонии
Sputnik Грузия
По словам Папуашвили, все сошлись на том, что Грузия поступила правильно, отказавшись вводить санкции против РФ и освобождать Саакашвили 15.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Главы МИД Литвы и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна опровергли слова председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что на встрече в Тбилиси они сошлись во мнении касательно целесообразности отказа Грузии от введения санкций против России и от освобождения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. По словам Папуашвили, на сегодняшней встрече с министрами Литвы, Эстонии, Латвии и Исландии все сошлись на том, что Грузия поступила правильно, когда не прислушалась к своим европейским коллегам и не ввела санкции против России и не освободила Саакашвили. Он подчеркнул, что Грузия руководствовалась национальными интересами."Позвольте мне внести ясность: мы ни с чем таким не соглашались. Мой посыл прямо противоположный: Грузия движется в неправильном направлении", – написал Цахкна в соцсети X.А Ландсбергис прокомментировал в том числе оценку Папуашвили отношения глав МИД к принимаемому Грузией спорному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния". На встрече, как сам рассказал журналистам Папуашвили, он заверял глав МИД европейских стран в необходимости принятия законопроекта о прозрачности. По его словам, одна из причин заключается в том, что часть поступающих из Евросоюза в Грузию денег расходуется непрозрачно и не идет на благие цели.Папуашвили подчеркнул, что мир не черно-белый, и к таким вопросам нужно подходить комплексно. По его словам, оказалось, что западные партнеры ошибались, когда настаивали на правильности введения санкций против России и освобождения Саакашвили. "Где гарантия, что вы (европейские партнеры – ред.) и сейчас не ошибаетесь?" – задался вопросом Папуашвили во время интервью журналистам. Глава парламента Грузии рассказал гостям из стран ЕС, на что идут европейские деньги>>Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, а адвокаты тщетно пытались через суд добиться его освобождения из гуманитарных соображений, доказывая, что в Грузии его неправильно лечат и он умирает. В мае 2023 года уже и ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Что касается санкций против России, грузинские власти сразу после начала конфликта на Украине заявили, что не будут этого делать, так как от этого пострадает только сама Грузия. Власти не раз заявляли, что Грузия соблюдает международные ограничения, но оппозиционеры настаивали на том, что это ложь и власти помогают России обходить санкции. В свою очередь координаторы Запада по санкциям по итогам визита в Грузию заявили, что были приняты серьезные меры для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, литва, эстония, шалва папуашвили, михаил саакашвили, маргус цахкна, еспч, законопроект об иноагентах, санкции
Громкое заявление спикера парламента Грузии не понравилось главам МИД Литвы и Эстонии
20:50 15.05.2024 (обновлено: 20:57 15.05.2024)
По словам Папуашвили, все сошлись на том, что Грузия поступила правильно, отказавшись вводить санкции против РФ и освобождать Саакашвили
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Главы МИД Литвы и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна опровергли слова председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что на встрече в Тбилиси они сошлись во мнении касательно целесообразности отказа Грузии от введения санкций против России и от освобождения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.
По словам Папуашвили, на сегодняшней встрече с министрами Литвы, Эстонии, Латвии и Исландии все сошлись на том, что Грузия поступила правильно, когда не прислушалась к своим европейским коллегам и не ввела санкции против России и не освободила Саакашвили. Он подчеркнул, что Грузия руководствовалась национальными интересами.
"Позвольте мне внести ясность: мы ни с чем таким не соглашались. Мой посыл прямо противоположный: Грузия движется в неправильном направлении", – написал Цахкна в соцсети X.
А Ландсбергис прокомментировал в том числе оценку Папуашвили отношения глав МИД к принимаемому Грузией спорному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния".
"Я чувствую необходимость уточнить, что мы не соглашались с тем, что Грузия была права, игнорируя европейские рекомендации и ценности, и мы выразили исключительно твердое мнение, а не "некоторая обеспокоенность", – написал Ландсбергис в соцсети X.
На встрече, как сам рассказал журналистам Папуашвили, он заверял глав МИД европейских стран в необходимости принятия законопроекта о прозрачности. По его словам, одна из причин заключается в том, что часть поступающих из Евросоюза в Грузию денег расходуется непрозрачно и не идет на благие цели.
Папуашвили подчеркнул, что мир не черно-белый, и к таким вопросам нужно подходить комплексно. По его словам, оказалось, что западные партнеры ошибались, когда настаивали на правильности введения санкций против России и освобождения Саакашвили. "Где гарантия, что вы (европейские партнеры – ред.) и сейчас не ошибаетесь?" – задался вопросом Папуашвили во время интервью журналистам.
Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, а адвокаты тщетно пытались через суд добиться его освобождения из гуманитарных соображений, доказывая, что в Грузии его неправильно лечат и он умирает. В мае 2023 года уже и ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Что касается санкций против России, грузинские власти сразу после начала конфликта на Украине заявили, что не будут этого делать, так как от этого пострадает только сама Грузия. Власти не раз заявляли, что Грузия соблюдает международные ограничения, но оппозиционеры настаивали на том, что это ложь и власти помогают России обходить санкции.
В свою очередь координаторы Запада по санкциям по итогам визита в Грузию заявили, что были приняты серьезные меры для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров.