https://sputnik-georgia.ru/20240515/uchastnik-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-zaderzhan-za-napadenie-na-politseyskikh---mvd-287932496.html

Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских - МВД

Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских - МВД

Sputnik Грузия

По информации СМИ, задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T19:19+0400

2024-05-15T19:19+0400

2024-05-15T19:19+0400

акция против закона об иноагентах

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мвд грузии

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали судимого в прошлом 41-летнего участника акции протеста против закона об "иноагентах" за нападение на правоохранителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Накануне вечером МВД Грузии подтвердило задержание 13 митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси после того, как акция протеста вышла за рамки закона и приняла насильственный характер. Следствием установлено, что задержанный совершил физическое насилие в отношении сотрудников МВД во время акции протеста, прошедшей у здания парламента в Тбилиси 13 мая этого года. В частности, в ходе акции задержанный ударил полицейских локтем и кулаком в лицо. В результате следственных действий его задержали в Тбилиси. Расследование ведется по статье "Нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей". По информации телекомпании "Пирвели", задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили. В доме Окмелашвили проводится обыск. Протесты продолжаются, закон об "иноагентах" принят, что же дальше? – видео>>Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, новости, происшествия, грузия, тбилиси, акции протеста, акции, мвд грузии, законопроект об иноагентах