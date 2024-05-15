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Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских - МВД
Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских - МВД
Sputnik Грузия
По информации СМИ, задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T19:19+0400
2024-05-15T19:19+0400
2024-05-15T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали судимого в прошлом 41-летнего участника акции протеста против закона об "иноагентах" за нападение на правоохранителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Накануне вечером МВД Грузии подтвердило задержание 13 митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси после того, как акция протеста вышла за рамки закона и приняла насильственный характер. Следствием установлено, что задержанный совершил физическое насилие в отношении сотрудников МВД во время акции протеста, прошедшей у здания парламента в Тбилиси 13 мая этого года. В частности, в ходе акции задержанный ударил полицейских локтем и кулаком в лицо. В результате следственных действий его задержали в Тбилиси. Расследование ведется по статье "Нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей". По информации телекомпании "Пирвели", задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили. В доме Окмелашвили проводится обыск. Протесты продолжаются, закон об "иноагентах" принят, что же дальше? – видео>>Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, новости, происшествия, грузия, тбилиси, акции протеста, акции, мвд грузии, законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах, новости, происшествия, грузия, тбилиси, акции протеста, акции, мвд грузии, законопроект об иноагентах
Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских - МВД
По информации СМИ, задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали судимого в прошлом 41-летнего участника акции протеста против закона об "иноагентах" за нападение на правоохранителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне вечером МВД Грузии подтвердило задержание 13 митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси после того, как акция протеста вышла за рамки закона и приняла насильственный характер.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет. По информации ведомства, задержанный ранее был судим за насилие, причинение вреда здоровью и неподчинение законному требованию сотрудника полиции.
Следствием установлено, что задержанный совершил физическое насилие в отношении сотрудников МВД во время акции протеста, прошедшей у здания парламента в Тбилиси 13 мая этого года.
В частности, в ходе акции задержанный ударил полицейских локтем и кулаком в лицо. В результате следственных действий его задержали в Тбилиси. Расследование ведется по статье "Нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей".
По информации телекомпании "Пирвели", задержанным является учредитель рекламной компании "Лимон" Георгий Окмелашвили. В доме Окмелашвили проводится обыск.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.