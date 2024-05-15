https://sputnik-georgia.ru/20240515/vmeshatelstvo-v-gruzinskuyu-politiku--reaktsiya-na-uchastie-evropeyskikh-politikov-v-aktsii-287928438.html
"Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции
"Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции
Sputnik Грузия
Выступление глав комитетов по иностранным делам парламентов стран-членов ЕС на акции в Тбилиси порождает вопросы, считают грузинские депутаты 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T17:02+0400
2024-05-15T17:02+0400
2024-05-15T17:12+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
политика
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новости
тбилиси
гурам мачарашвили
"сила народа"
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Появление председателей комитетов по иностранным делам парламентов пяти стран-членов Евросоюза на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и их призывы являются наглядным примером участия иностранной силы в грузинской политике, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии - Павел Фишер, Польши - Богдан Клих, Германии - Михаэль Рот, Литвы - Жигимантас Павиленис и Финляндии - Себастьян Тинкинен накануне присоединились к акции протеста в Тбилиси и выразили солидарность с протестующими. Михаэль Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, митингующей против закона об "иноагентах", опираясь лишь на своего главного союзника – Православную церковь.Депутат также обвинил главу комитета по внешней политике Бундестага в оскорблении православной церкви Грузии и грузинского народа. Ранее Рот заявил, что если молодое поколение, которое протестует сейчас на улице, потеряет доверие к собственной стране, то оно покинет Грузию. "Как вы можете построить светлое будущее для Грузии без молодого поколения? Только с Православной церковью, которая является одним из ближайших союзников правящей партии? Хорошо, попробуйте", - сказал Рот."Мы знаем, что такое настоящая Европа, но есть иностранные силы, которые борются против нашей страны. К сожалению, это заявление Рота оскорбляет Православную церковь, грузинский народ, поскольку он прекрасно знает, что большинство населения православное и ходит в Православную церковь", - отметил Мачарашвили. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>По словам депутата, высмеивание православия – настоящая наглость со стороны Рота.В свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа уверен, что целью этих людей является навредить Грузии и действовать в пользу крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Депутаты парламентов европейских стран не революции хотят, а просто не разбираются во внутренней политике Грузии, считает в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. Оппозиционер уверен, что его коллеги предоставляют гостям неполную информацию о происходящих в стране процессах. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, "сила народа", единое национальное движение
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, "сила народа", единое национальное движение
"Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции
17:02 15.05.2024 (обновлено: 17:12 15.05.2024)
Выступление глав комитетов по иностранным делам парламентов стран-членов ЕС на акции в Тбилиси порождает вопросы, считают грузинские депутаты
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Появление председателей комитетов по иностранным делам парламентов пяти стран-членов Евросоюза на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и их призывы являются наглядным примером участия иностранной силы в грузинской политике, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии - Павел Фишер, Польши - Богдан Клих, Германии - Михаэль Рот, Литвы - Жигимантас Павиленис и Финляндии - Себастьян Тинкинен накануне присоединились к акции протеста в Тбилиси и выразили солидарность с протестующими. Михаэль Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, митингующей против закона об "иноагентах", опираясь лишь на своего главного союзника – Православную церковь.
"Мы говорим именно об этом. Когда вы спрашиваете нас, откуда мы взяли, что иностранная сила вмешивается в грузинскую политику. Вот вам, господа! Официальные лица приехали, прямо ворвались в радикальные процессы, поднялись на сцену и призвали народ не подчиняться грузинской власти. Дальше ничего не остается, кроме как взять в руки оружие", - сказал Мачарашвили журналистам.
Депутат также обвинил главу комитета по внешней политике Бундестага в оскорблении православной церкви Грузии и грузинского народа.
Ранее Рот заявил, что если молодое поколение, которое протестует сейчас на улице, потеряет доверие к собственной стране, то оно покинет Грузию. "Как вы можете построить светлое будущее для Грузии без молодого поколения? Только с Православной церковью, которая является одним из ближайших союзников правящей партии? Хорошо, попробуйте", - сказал Рот.
"Мы знаем, что такое настоящая Европа, но есть иностранные силы, которые борются против нашей страны. К сожалению, это заявление Рота оскорбляет Православную церковь, грузинский народ, поскольку он прекрасно знает, что большинство населения православное и ходит в Православную церковь", - отметил
Мачарашвили.
По словам депутата, высмеивание православия – настоящая наглость со стороны Рота.
В свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа уверен, что целью этих людей является навредить Грузии и действовать в пользу крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Мы знаем их почерк. Неудачники, у которых есть единственная задача, с помощью лоббистских кампаний каким-то образом выступить против нашей страны и сделать приятное спонсору - "Национальному движению". Их позиции известны еще со времен власти "Нацдвижения". Естественно, их нрав не изменить", - заявил Заркуа.
Депутаты парламентов европейских стран не революции хотят, а просто не разбираются во внутренней политике Грузии, считает в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. Оппозиционер уверен, что его коллеги предоставляют гостям неполную информацию о происходящих в стране процессах.
"Если бы они увидели полную картину, они бы действовали совершенно иначе. А так у меня в принципе нет никакой проблемы, если депутат какой-либо европейской страны придет на акцию. Просто выглядит очень странно, когда точно не понимаешь, что происходит в стране, и выступаешь с речью на митинге. Во всяком случае, это порождает вопросы", - заявил Раквиашвили.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.