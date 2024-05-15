https://sputnik-georgia.ru/20240515/vmeshatelstvo-v-gruzinskuyu-politiku--reaktsiya-na-uchastie-evropeyskikh-politikov-v-aktsii-287928438.html

"Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции

"Вмешательство в грузинскую политику" – реакция на участие европейских политиков в акции

Sputnik Грузия

Выступление глав комитетов по иностранным делам парламентов стран-членов ЕС на акции в Тбилиси порождает вопросы, считают грузинские депутаты 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T17:02+0400

2024-05-15T17:02+0400

2024-05-15T17:12+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

политика

грузия

новости

тбилиси

гурам мачарашвили

"сила народа"

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Появление председателей комитетов по иностранным делам парламентов пяти стран-членов Евросоюза на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и их призывы являются наглядным примером участия иностранной силы в грузинской политике, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии - Павел Фишер, Польши - Богдан Клих, Германии - Михаэль Рот, Литвы - Жигимантас Павиленис и Финляндии - Себастьян Тинкинен накануне присоединились к акции протеста в Тбилиси и выразили солидарность с протестующими. Михаэль Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, митингующей против закона об "иноагентах", опираясь лишь на своего главного союзника – Православную церковь.Депутат также обвинил главу комитета по внешней политике Бундестага в оскорблении православной церкви Грузии и грузинского народа. Ранее Рот заявил, что если молодое поколение, которое протестует сейчас на улице, потеряет доверие к собственной стране, то оно покинет Грузию. "Как вы можете построить светлое будущее для Грузии без молодого поколения? Только с Православной церковью, которая является одним из ближайших союзников правящей партии? Хорошо, попробуйте", - сказал Рот."Мы знаем, что такое настоящая Европа, но есть иностранные силы, которые борются против нашей страны. К сожалению, это заявление Рота оскорбляет Православную церковь, грузинский народ, поскольку он прекрасно знает, что большинство населения православное и ходит в Православную церковь", - отметил Мачарашвили. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>По словам депутата, высмеивание православия – настоящая наглость со стороны Рота.В свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа уверен, что целью этих людей является навредить Грузии и действовать в пользу крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Депутаты парламентов европейских стран не революции хотят, а просто не разбираются во внутренней политике Грузии, считает в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. Оппозиционер уверен, что его коллеги предоставляют гостям неполную информацию о происходящих в стране процессах. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, "сила народа", единое национальное движение