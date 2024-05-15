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Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат
Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат
Sputnik Грузия
По словам депутата, высмеивание православия – настоящая наглость со стороны Рота 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T14:06+0400
2024-05-15T14:06+0400
2024-05-15T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Заявление председателя комитета по иностранным делам бундестага Германии Михаэля Рота оскорбляет грузинский народ и Православную церковь, а также подтверждает, что за рубежом есть силы, которые борются с Грузией, заявил один из лидеров партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Находящийся с визитом в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам бундестага Германии Михаэль Рот заявил вчера на пресс-конференции, что у властей Грузии не получится построить светлое будущее без молодежи, участвующей в акциях протеста против закона об "иноагентах", опираясь лишь на своего главного союзника – Православную церковь. Попробуйте это сделать – утечка мозгов станет для вашей страны полной катастрофой, подчеркнул политик. Он также призвал власти отозвать закон. По словам депутата, высмеивание православия – настоящая наглость со стороны Рота. "И этот человек приехал в гости. Есть иностранная держава, которая хочет, чтобы Грузия была без грузин. Мы и православие сохраним, и мир, и суверенитет. Мы дадим всем подобающий ответ", – сказал Мачарашвили. В Тбилиси с визитом прибыли председатели парламентских комитетов по иностранным делам Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Политики выступили на акции протеста у здания парламента во вторник и поддержали митингующих. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Как акции против закона об "иноагентах" в Грузии повлияют на туризм – эксперт>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, германия, тбилиси, сша, гурам мачарашвили, саломе зурабишвили , оон, "сила народа"
Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат
14:06 15.05.2024 (обновлено: 14:24 15.05.2024)
По словам депутата, высмеивание православия – настоящая наглость со стороны Рота
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Заявление председателя комитета по иностранным делам бундестага Германии Михаэля Рота оскорбляет грузинский народ и Православную церковь, а также подтверждает, что за рубежом есть силы, которые борются с Грузией, заявил один из лидеров партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили.
Находящийся с визитом в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам бундестага Германии Михаэль Рот заявил вчера на пресс-конференции, что у властей Грузии не получится построить светлое будущее без молодежи, участвующей в акциях протеста против закона об "иноагентах", опираясь лишь на своего главного союзника – Православную церковь. Попробуйте это сделать – утечка мозгов станет для вашей страны полной катастрофой, подчеркнул политик. Он также призвал власти отозвать закон.
"Мы знаем, что такое настоящая Европа, но есть и иностранные силы, которые борются с Грузией. К сожалению, это заявление Рота оскорбляет Православную церковь, грузинский народ, поскольку он прекрасно знает, что большинство населения православное и ходит в Православную церковь", – заявил Мачарашвили.
По словам депутата, высмеивание православия – настоящая наглость со стороны Рота.
"И этот человек приехал в гости. Есть иностранная держава, которая хочет, чтобы Грузия была без грузин. Мы и православие сохраним, и мир, и суверенитет. Мы дадим всем подобающий ответ", – сказал Мачарашвили.
В Тбилиси с визитом прибыли председатели парламентских комитетов по иностранным делам Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Политики выступили на акции протеста у здания парламента во вторник и поддержали митингующих.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.
За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.