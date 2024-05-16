https://sputnik-georgia.ru/20240516/aktsii-v-tbilisi-zaderzhany-aktivisty-pytavshiesya-vzlomat-zagrazhdenie-pered-parlamentom-287942817.html

Акции в Тбилиси: задержаны активисты, пытавшиеся взломать заграждение перед парламентом

Акции в Тбилиси: задержаны активисты, пытавшиеся взломать заграждение перед парламентом

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек по обвинению в повреждении вещи на акции протеста против закона "О прозрачности... 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T14:04+0400

2024-05-16T14:04+0400

2024-05-16T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек по обвинению в повреждении вещи на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" 14 мая, говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что обвиняемые 19 и 23 лет, один из которых был в прошлом судим, вместе с другими лицами целенаправленно повредили железное заграждение у входа в парламент. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.Другие лица, принимавшие участие в преступлении, устанавливаются.Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии>>Накануне МВД Грузии сообщило о задержании судимого в прошлом 41-летнего участника за нападение на полицейского 14 мая. Расследование в его отношении ведется по статье "Нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей".Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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