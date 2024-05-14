https://sputnik-georgia.ru/20240514/politsiya-zaderzhala-13-uchastnikov-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-u-parlamenta-gruzii-287912652.html
Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии
Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии
Sputnik Грузия
МВД призывает митингующих в центре Тбилиси действовать в рамках закона 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T19:57+0400
2024-05-14T19:57+0400
2024-05-14T20:49+0400
грузия
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тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция задержала 13 митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси после того, как акция протеста вышла за рамки закона и приняла насильственный характер, говорится в заявлении МВД. Противники т. н. закона об "иноагентах" начали собираться с 09:00, до начала заседания парламента. На месте были мобилизованы представители разных подразделений МВД Грузии. "Для того, чтобы у депутатов и сотрудников аппарата парламента была возможность безопасно передвигаться в законодательном органе, министерство внутренних дел приняло решение освободить входы в парламент. Параллельно у участников акции была возможность в спокойной обстановке выражать протест на проспекте Руставели и улице Б. Чичинадзе", – говорится в заявлении МВД. В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности>>Обстановка на акции накалилась после того, как парламент принял резонансный законопроект в третьем, то есть окончательном, чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его."После завершения голосования в парламенте участники акции начали целенаправленно повреждать установленное на входе в законодательный орган на проспекте Руставели железное защитное ограждение, в результате чего они смогли пробраться на территорию парламента. Кроме того, они сделали разные надписи красками на здании парламента", – сказано в заявлении.Министерство подчеркнуло, что таким образом протест участников акции полностью вышел за пределы закона "О собраниях и манифестациях" и принял насильственный характер. Кроме того, демонстранты разместили железные конструкции на проезжей части на проспекте Руставели. "В целях пресечения незаконного проникновения в здание парламента и восстановления общественного порядка правоохранители применили предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства", – сказано в заявлении.В результате полиция задержала 13 человек в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции. Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США в Тбилиси>>К этому времени поврежденное защитное железное ограждение у входа в парламент восстановлено, и акция протеста продолжается, в том числе, на этой территории. "Министерство внутренних дел еще раз призывает организаторов и участников акции подчиняться законным требованиям правоохранителей. Министерство изучит все противозаконные факты, произошедшие в ходе акции, и за каждым действием последует строгое правовое реагирование", – говорится в заявлении. Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия т. н. закона об "иноагентах", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии
Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии
19:57 14.05.2024 (обновлено: 20:49 14.05.2024)
МВД призывает митингующих в центре Тбилиси действовать в рамках закона
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция задержала 13 митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси после того, как акция протеста вышла за рамки закона и приняла насильственный характер, говорится в заявлении МВД.
Противники т. н. закона об "иноагентах" начали собираться с 09:00, до начала заседания парламента. На месте были мобилизованы представители разных подразделений МВД Грузии.
"Для того, чтобы у депутатов и сотрудников аппарата парламента была возможность безопасно передвигаться в законодательном органе, министерство внутренних дел приняло решение освободить входы в парламент. Параллельно у участников акции была возможность в спокойной обстановке выражать протест на проспекте Руставели и улице Б. Чичинадзе", – говорится в заявлении МВД.
Обстановка на акции накалилась после того, как парламент принял резонансный законопроект в третьем, то есть окончательном, чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.
"После завершения голосования в парламенте участники акции начали целенаправленно повреждать установленное на входе в законодательный орган на проспекте Руставели железное защитное ограждение, в результате чего они смогли пробраться на территорию парламента. Кроме того, они сделали разные надписи красками на здании парламента", – сказано в заявлении.
Министерство подчеркнуло, что таким образом протест участников акции полностью вышел за пределы закона "О собраниях и манифестациях" и принял насильственный характер.
"Несмотря на неоднократный призыв со стороны полиции и неоднократно сделанное министерством внутренних дел предупреждающее заявление о том, чтобы акция проходила в мирной обстановке, участники акции не подчинились законным призывам, оказали словесное и физическое противостояние правоохранителям, кидали в полицейских разные тупые предметы и краску", – говорится в заявлении.
Кроме того, демонстранты разместили железные конструкции на проезжей части на проспекте Руставели.
"В целях пресечения незаконного проникновения в здание парламента и восстановления общественного порядка правоохранители применили предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства", – сказано в заявлении.
В результате полиция задержала 13 человек в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции.
К этому времени поврежденное защитное железное ограждение у входа в парламент восстановлено, и акция протеста продолжается, в том числе, на этой территории.
"Министерство внутренних дел еще раз призывает организаторов и участников акции подчиняться законным требованиям правоохранителей. Министерство изучит все противозаконные факты, произошедшие в ходе акции, и за каждым действием последует строгое правовое реагирование", – говорится в заявлении.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия т. н. закона об "иноагентах", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.