https://sputnik-georgia.ru/20240514/politsiya-zaderzhala-13-uchastnikov-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-u-parlamenta-gruzii-287912652.html

Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии

Полиция задержала 13 участников акции против закона об "иноагентах" у парламента Грузии

Sputnik Грузия

МВД призывает митингующих в центре Тбилиси действовать в рамках закона 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T19:57+0400

2024-05-14T19:57+0400

2024-05-14T20:49+0400

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законопроект об иноагентах

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Полиция задержала 13 митингующих против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси после того, как акция протеста вышла за рамки закона и приняла насильственный характер, говорится в заявлении МВД. Противники т. н. закона об "иноагентах" начали собираться с 09:00, до начала заседания парламента. На месте были мобилизованы представители разных подразделений МВД Грузии. "Для того, чтобы у депутатов и сотрудников аппарата парламента была возможность безопасно передвигаться в законодательном органе, министерство внутренних дел приняло решение освободить входы в парламент. Параллельно у участников акции была возможность в спокойной обстановке выражать протест на проспекте Руставели и улице Б. Чичинадзе", – говорится в заявлении МВД. В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности>>Обстановка на акции накалилась после того, как парламент принял резонансный законопроект в третьем, то есть окончательном, чтении. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его."После завершения голосования в парламенте участники акции начали целенаправленно повреждать установленное на входе в законодательный орган на проспекте Руставели железное защитное ограждение, в результате чего они смогли пробраться на территорию парламента. Кроме того, они сделали разные надписи красками на здании парламента", – сказано в заявлении.Министерство подчеркнуло, что таким образом протест участников акции полностью вышел за пределы закона "О собраниях и манифестациях" и принял насильственный характер. Кроме того, демонстранты разместили железные конструкции на проезжей части на проспекте Руставели. "В целях пресечения незаконного проникновения в здание парламента и восстановления общественного порядка правоохранители применили предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства", – сказано в заявлении.В результате полиция задержала 13 человек в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции. Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США в Тбилиси>>К этому времени поврежденное защитное железное ограждение у входа в парламент восстановлено, и акция протеста продолжается, в том числе, на этой территории. "Министерство внутренних дел еще раз призывает организаторов и участников акции подчиняться законным требованиям правоохранителей. Министерство изучит все противозаконные факты, произошедшие в ходе акции, и за каждым действием последует строгое правовое реагирование", – говорится в заявлении. Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия т. н. закона об "иноагентах", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мвд грузии