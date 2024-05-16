https://sputnik-georgia.ru/20240516/erdogan-i-kobakhidze-obmenyalis-mneniyami-o-situatsii-vokrug-armenii-i-azerbaydzhana-287958310.html
Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана
Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана
Sputnik Грузия
Грузия готова внести лепту в процесс способствования миру и конструктивному сотрудничеству в регионе, сказал грузинский премьер 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T21:12+0400
2024-05-16T21:12+0400
2024-05-16T21:12+0400
грузия
новости
политика
армения
азербайджан
турция
ираклий кобахидзе
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/10/287957251_0:62:1736:1039_1920x0_80_0_0_dd26b33fbd253ebfc337607fad417cc1.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном очень важно для мира во всем регионе, заявили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Ираклием Кобахидзе на совместной пресс-конференции в Анкаре. Кобахидзе отправился в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а позже состоялись переговоры с Эрдоганом. Он отметил важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном."Мы приветствуем то, что на основе достигнутого между Арменией и Азербайджаном соглашения начался процесс делимитации государственной границы, что дает основания для того, чтобы в конечном счете между двумя государствами был оформлен мирный договор", - заявил Кобахидзе.В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что "мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является исторической возможностью для всего региона".Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.Эрдоган: Турция готова принять участие в строительстве аэропорта и портов в Грузии>>В конце 2021 года Ираклий Гарибашвили, на то время премьер-министр Грузии, выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
азербайджан
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/10/287957251_134:0:1603:1102_1920x0_80_0_0_c6c1bdb7802d02b9842d4b947d6a7fe7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, армения, азербайджан, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган
грузия, новости, политика, армения, азербайджан, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана
Грузия готова внести лепту в процесс способствования миру и конструктивному сотрудничеству в регионе, сказал грузинский премьер
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном очень важно для мира во всем регионе, заявили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Ираклием Кобахидзе на совместной пресс-конференции в Анкаре.
Кобахидзе отправился в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а позже состоялись переговоры с Эрдоганом.
"Мы не раз говорили, и я еще раз хочу отметить, что Грузия привержена формуле мирного сосуществования на Южном Кавказе и всегда выражает готовность внести свою лепту в процесс способствования миру и конструктивному сотрудничеству в регионе", - сказал Кобахидзе.
Он отметил важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
"Мы приветствуем то, что на основе достигнутого между Арменией и Азербайджаном соглашения начался процесс делимитации государственной границы, что дает основания для того, чтобы в конечном счете между двумя государствами был оформлен мирный договор", - заявил Кобахидзе.
В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что "мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является исторической возможностью для всего региона".
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В конце 2021 года Ираклий Гарибашвили, на то время премьер-министр Грузии, выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.