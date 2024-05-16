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Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана

Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана

Sputnik Грузия

Грузия готова внести лепту в процесс способствования миру и конструктивному сотрудничеству в регионе, сказал грузинский премьер 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T21:12+0400

2024-05-16T21:12+0400

2024-05-16T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном очень важно для мира во всем регионе, заявили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Ираклием Кобахидзе на совместной пресс-конференции в Анкаре. Кобахидзе отправился в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а позже состоялись переговоры с Эрдоганом. Он отметил важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном."Мы приветствуем то, что на основе достигнутого между Арменией и Азербайджаном соглашения начался процесс делимитации государственной границы, что дает основания для того, чтобы в конечном счете между двумя государствами был оформлен мирный договор", - заявил Кобахидзе.В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что "мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является исторической возможностью для всего региона".Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.Эрдоган: Турция готова принять участие в строительстве аэропорта и портов в Грузии>>В конце 2021 года Ираклий Гарибашвили, на то время премьер-министр Грузии, выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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