https://sputnik-georgia.ru/20240516/erdogan-turtsiya-gotova-prinyat-uchastie-v-stroitelstve-aeroporta-i-portov-v-gruzii-287957050.html
Эрдоган: Турция готова принять участие в строительстве аэропорта и портов в Грузии
Эрдоган: Турция готова принять участие в строительстве аэропорта и портов в Грузии
Sputnik Грузия
Президент Турции поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T20:44+0400
2024-05-16T20:44+0400
2024-05-16T20:59+0400
экономика
новости
грузия
турция
ираклий кобахидзе
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/10/287956863_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8615119a4c4ff156b7146df520969b77.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Турция готова принять участие в крупнейших транспортных и энергетических проектах Грузии - строительстве аэропорта, портов, ЛЭП, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой грузинского государства Ираклием Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе отправился в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а позже состоялись переговоры с Эрдоганом. До начала пресс-конференции было подписано межгосударственное соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики.При этом он заверил Кобахидзе в готовности Турции также успешно работать над другими транспортными и энергетическими проектами. "Я сказал премьер-министру (Кобахидзе - ред.), что мы готовы принять участие в крупнейших проектах Грузии - строительстве аэропорта, строительстве портов, в сфере энергетики - строительстве ЛЭП", - заявил Эрдоган.Он отметил планы сторон увеличить торговый оборот между Турцией и Грузией с 3 миллиардов долларов (в 2023 году) до 5 миллиардов. Эрдоган прокомментировал события в Грузии после встречи с Кобахидзе>>"Мы договорились о том, что новым целевым ориентиром будет 5 миллиардов. Считаю, что у нас есть потенциал, чтобы очень скоро достичь этой цифры и полностью освоить наши бизнес возможности", - сказал Эрдоган.Президент Турции поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат. Это первый визит Кобахидзе в Турцию в ранге премьер-министра Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/10/287956863_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_add8ffd612a24251af675893db7cce6e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган
экономика, новости, грузия, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган: Турция готова принять участие в строительстве аэропорта и портов в Грузии
20:44 16.05.2024 (обновлено: 20:59 16.05.2024)
Президент Турции поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Турция готова принять участие в крупнейших транспортных и энергетических проектах Грузии - строительстве аэропорта, портов, ЛЭП, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой грузинского государства Ираклием Кобахидзе.
Кобахидзе отправился в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а позже состоялись переговоры с Эрдоганом. До начала пресс-конференции было подписано межгосударственное соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики.
"В турецко-грузинских отношениях очень важен контекст регионального сотрудничества. Мы продолжаем прилагать усилия по задействованию Баку-Тбилиси-Карс (ЖД - ред.), который является хребтом Среднего коридора и возрождением того самого Шелкового пути. И я надеюсь, что очень скоро она станет функционировать", - сказал Эрдоган.
При этом он заверил Кобахидзе в готовности Турции также успешно работать над другими транспортными и энергетическими проектами.
"Я сказал премьер-министру (Кобахидзе - ред.), что мы готовы принять участие в крупнейших проектах Грузии - строительстве аэропорта, строительстве портов, в сфере энергетики - строительстве ЛЭП", - заявил Эрдоган.
Он отметил планы сторон увеличить торговый оборот между Турцией и Грузией с 3 миллиардов долларов (в 2023 году) до 5 миллиардов.
"Мы договорились о том, что новым целевым ориентиром будет 5 миллиардов. Считаю, что у нас есть потенциал, чтобы очень скоро достичь этой цифры и полностью освоить наши бизнес возможности", - сказал Эрдоган.
Президент Турции поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат.
Это первый визит Кобахидзе в Турцию в ранге премьер-министра Грузии.