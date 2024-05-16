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Эрдоган: Турция готова принять участие в строительстве аэропорта и портов в Грузии

Эрдоган: Турция готова принять участие в строительстве аэропорта и портов в Грузии

Sputnik Грузия

Президент Турции поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T20:44+0400

2024-05-16T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Турция готова принять участие в крупнейших транспортных и энергетических проектах Грузии - строительстве аэропорта, портов, ЛЭП, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой грузинского государства Ираклием Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе отправился в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а позже состоялись переговоры с Эрдоганом. До начала пресс-конференции было подписано межгосударственное соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики.При этом он заверил Кобахидзе в готовности Турции также успешно работать над другими транспортными и энергетическими проектами. "Я сказал премьер-министру (Кобахидзе - ред.), что мы готовы принять участие в крупнейших проектах Грузии - строительстве аэропорта, строительстве портов, в сфере энергетики - строительстве ЛЭП", - заявил Эрдоган.Он отметил планы сторон увеличить торговый оборот между Турцией и Грузией с 3 миллиардов долларов (в 2023 году) до 5 миллиардов. Эрдоган прокомментировал события в Грузии после встречи с Кобахидзе>>"Мы договорились о том, что новым целевым ориентиром будет 5 миллиардов. Считаю, что у нас есть потенциал, чтобы очень скоро достичь этой цифры и полностью освоить наши бизнес возможности", - сказал Эрдоган.Президент Турции поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат. Это первый визит Кобахидзе в Турцию в ранге премьер-министра Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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