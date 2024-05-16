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Эрдоган прокомментировал события в Грузии после встречи с Кобахидзе
Эрдоган прокомментировал события в Грузии после встречи с Кобахидзе
Sputnik Грузия
Кобахидзе прибыл в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом в четверг днем 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T20:10+0400
2024-05-16T20:10+0400
2024-05-16T20:10+0400
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реджеп тайип эрдоган
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Нынешние события в Грузии завершатся согласно лучшим интересами грузинского народа, сказал президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на совместной пресс-конференции с главой грузинского государства Ираклием Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе прибыл в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом в четверг днем. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, возложив венок к его могиле. Позже в президентском дворце состоялась официальная церемония встречи и уже далее переговоры с Эрдоганом. В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.В ходе пресс-конференции Эрдоган поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат. По его словам, состоялся "очень плодотворный разговор". Смена власти в Грузии произойдет только через выборы – Каладзе>>Эрдоган заранее поздравил Кобахидзе с Днем независимости Грузии, который страна отмечает 26 мая, а также с назначением на пост премьер-министра. Кобахидзе возглавил правительство в феврале секущего года. Кроме того, Эрдоган вновь выразил поддержку территориальной целостности, суверенитету и благополучию Грузии. Также он отметил, что Турция поддерживает Грузию на пути интеграции в евроатлантические структуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
политика, грузия, новости, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Эрдоган прокомментировал события в Грузии после встречи с Кобахидзе
Кобахидзе прибыл в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом в четверг днем
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Нынешние события в Грузии завершатся согласно лучшим интересами грузинского народа, сказал президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на совместной пресс-конференции с главой грузинского государства Ираклием Кобахидзе.
Кобахидзе прибыл в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом в четверг днем. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, возложив венок к его могиле. Позже в президентском дворце состоялась официальная церемония встречи и уже далее переговоры с Эрдоганом.
"Дорогой премьер-министр, меня очень порадовал тот факт, что вы ознакомили меня со своим видением событий в Грузии. В Турции мы считаем, что эти события решатся согласно лучшим интересами грузинского народа", - сказал Эрдоган.
В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.
В ходе пресс-конференции Эрдоган поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат. По его словам, состоялся "очень плодотворный разговор".
Эрдоган заранее поздравил Кобахидзе с Днем независимости Грузии, который страна отмечает 26 мая, а также с назначением на пост премьер-министра. Кобахидзе возглавил правительство в феврале секущего года.
Кроме того, Эрдоган вновь выразил поддержку территориальной целостности, суверенитету и благополучию Грузии. Также он отметил, что Турция поддерживает Грузию на пути интеграции в евроатлантические структуры.