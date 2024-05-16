https://sputnik-georgia.ru/20240516/erdogan-prokommentiroval-sobytiya-v-gruzii-posle-vstrechi-s-kobakhidze-287956498.html

Эрдоган прокомментировал события в Грузии после встречи с Кобахидзе

Эрдоган прокомментировал события в Грузии после встречи с Кобахидзе

Sputnik Грузия

Кобахидзе прибыл в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом в четверг днем 16.05.2024, Sputnik Грузия

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ираклий кобахидзе

реджеп тайип эрдоган

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Нынешние события в Грузии завершатся согласно лучшим интересами грузинского народа, сказал президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на совместной пресс-конференции с главой грузинского государства Ираклием Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе прибыл в Турцию во главе правительственной делегации с официальным визитом в четверг днем. Первым делом он почтил память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, возложив венок к его могиле. Позже в президентском дворце состоялась официальная церемония встречи и уже далее переговоры с Эрдоганом. В Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад.В ходе пресс-конференции Эрдоган поблагодари Кобахидзе за визит и выразил надежду, что встречи принесут желаемый результат. По его словам, состоялся "очень плодотворный разговор". Смена власти в Грузии произойдет только через выборы – Каладзе>>Эрдоган заранее поздравил Кобахидзе с Днем независимости Грузии, который страна отмечает 26 мая, а также с назначением на пост премьер-министра. Кобахидзе возглавил правительство в феврале секущего года. Кроме того, Эрдоган вновь выразил поддержку территориальной целостности, суверенитету и благополучию Грузии. Также он отметил, что Турция поддерживает Грузию на пути интеграции в евроатлантические структуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах