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Смена власти в Грузии произойдет только через выборы – Каладзе

Смена власти в Грузии произойдет только через выборы – Каладзе

Sputnik Грузия

Этот вопрос решают не внешние силы, а грузинский народ, заявил полиик 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T17:33+0400

2024-05-16T17:33+0400

2024-05-16T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Власть в Грузии сменится только путем выборов, все революционные сценарии и радикализм обречены на провал, заявил заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу – в ход шли перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад. Как отметил политик, сегодня свобода выражения мнений в стране защищена и любой человек имеет право выражать свой протест мирным путем. "Однако мы видели насильственные формы протеста, за которыми стоят радикальные политики-реваншисты, повестка дня которых состоит только в том, чтобы прийти к власти путем госпереворота, поскольку они точно знают, что у них нет шансов сделать это через выборы“, – отметил Каладзе. Закон "О прозрачности иностранного влияния" принят и он, по словам Каладзе, полностью грузинский закон, который должен защитить интересы и суверенитет страны от влияния иностранных сил.Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>"Конечно, это был нелегкий процесс. Внутренние и внешние силы прямо запретили нашему населению иметь информацию о том, кто друг, а кто враг. Более того, обществу было запрещено знакомиться с законопроектом и обсуждать его положительные и отрицательные стороны. Несмотря на многочисленные предложения, сделать законопроект предметом широкого рассмотрения, он был проигнорирован со всех сторон", - отметил он. При этом, как отметил Каладзе, поляризации в стране способствуют иностранные политики. Лучший пример этого, по словам мэра, выступление зарубежных политиков на митинге. Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии после встреч с политиками выступили на акции протеста перед парламентом в среду вечером, а во вторник к собравшимся также после завершения встреч обратились председатели комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. При этом, Каладзе напомнил, что за последний годы оппозиция не раз предпринимала попытку устроить в стране революцию. "В 2021 году журналисты предприняли попытку организовать революцию, в 2022 году НПО устраивали революцию, а в 2024 году мы видим революционный сценарий, анонсированный донорами. Все подобные сценарии и радикализм обречены на провал", - заявил Каладзе. По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили, скорее всего, наложит вето на законопроект, однако власти готовы выслушать аргументы и внести поправки. "Этот закон позволит нам сохранить мир и стабильность в стране. Сегодня ничто так не нужно нашей стране, как мир", - подчеркнул Каладзе. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания. Известно, когда президент Грузии наложит вето на законопроект об "иноагентах">>Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, литва, сша, каха каладзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, оон, законопроект об иноагентах