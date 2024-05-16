https://sputnik-georgia.ru/20240516/eto-nepriemlemo--glava-mid-o-vystuplenii-ministrov-stran-es-na-aktsii-protesta-287955706.html

Это неприемлемо – глава МИД о выступлении министров стран ЕС на акции протеста

Это неприемлемо – глава МИД о выступлении министров стран ЕС на акции протеста

Sputnik Грузия

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал участие глав МИД в акции протеста фарисейством или попыткой устроить в стране переворот 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T19:34+0400

2024-05-16T19:34+0400

2024-05-16T19:34+0400

политика

новости

грузия

илья дарчиашвили

шалва папуашвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Неприемлемо участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" устроенном оппозицией, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Главы МИД выступили на акции протеста перед парламентом накануне. Мы все должны говорить об угрозе европейскому будущему Грузии из-за нынешней политики, пока не стало слишком поздно, обратился глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис к собравшимся. Ранее на всех встречах министры критиковали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал участие глав МИД в акции протеста фарисейством или попыткой устроить в стране переворот. По оценке главы грузинского законодательного органа, участие иностранных политиков в антиправительственной акции протеста является недружественным жестом по отношению к грузинскому народу. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>> Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, илья дарчиашвили, шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах