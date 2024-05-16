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Насколько сократился уровень безработицы в Грузии – новые данные

Насколько сократился уровень безработицы в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в 2023 году составил 53,3% – на 1,4 процентный пункт выше по сравнению с 2022 годом 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T18:51+0400

2024-05-16T18:51+0400

2024-05-16T18:51+0400

грузия

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статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в 2023 году составил 16,4%, что на 0,9 процентных пункта меньше по сравнению с 2022 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В 2022 году уровень безработицы составлял 17,3%, в 2021 году – 20,6%, а в 2020 году – 18,5%. Безработица в цифрах В 2023 году число безработных снизилось на 6,2 тысячи человек, или 2,3%, по сравнению с 2022 годом, и составило 261,7 тысячи человек. По данным "Сакстата", безработица в городских поселениях снизилась на 0,8 процентных пункта, а в сельских поселениях снизилась на 1,1 процентный пункт и составила 17,6 и 14,6% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В 2023 году, по сравнению 2022 годом, этот показатель среди мужчин снизился на один процентный пункт до 18,3%, а среди женщин – на 0,7 процентных пункта до 14%. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в 2023 году составил 53,3% – на 1,4 процентный пункт выше по сравнению с 2022 годом. "Уровень активности, по сравнению с прошлым годом, повысился в городских поселениях на 1,1 процентный пункт, а в сельских поселениях повысился на 1,6 процентных пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,6 процентных пункта и составил 44,5%", – говорится в материалах Сакстата. Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в прошлом году составила 69%, что на 1,1 процентный пункт выше уровня 2022 года. Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы – МВФ >>Число нанятых работников в 2023 году в Грузии выросло на 49,5 тысячи человек (5,7%) по сравнению с 2022 годом, и составило 920,4 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 0,4% и составило 413,6 тысячи. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В 2023 году этот показатель у женщин составил 43,1%, а у мужчин – 65,1%. При этом уровень активности женщин вырос на 1,6 процентных пункта, а мужчин – на 1,1 процентный пункт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, безработица, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"