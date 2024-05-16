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Нацбанк Грузии предоставил дополнительную ликвидность банкам страны
Нацбанк Грузии предоставил дополнительную ликвидность банкам страны
Sputnik Грузия
Колебания на валютном рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами, подчеркнули в Нацбанке 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T15:52+0400
2024-05-16T15:52+0400
2024-05-16T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности, средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,758 GEL/$1, говорится в сообщении регулятора. Национальный банк Грузии в прошлом году на валютном рынке приобрел 1,47 миллиарда долларов, а продал – 194,9 миллиона. Нацбанк отмечает, что колебания на рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономике и инфляции ниже целевого уровня в 3%. "Для устойчивого и эффективного функционирования финансовой системы у коммерческих банков здоровая прибыльность и высокое качество активов, солидный капитал и буфера ликвидности для бесперебойного обслуживания клиентов и кредитования экономики. Общий объем ликвидных активов в банковской системе сегодня превышает эквивалент 16,7 млрд лари, что свидетельствует о беспрецедентной устойчивости к потенциальным потрясениям", – говорится в сообщении. Сколько Нацбанк Грузии купил и продал валюты на рынке в 2023 году >>Сегодня финансовая система Грузии является одной из самых сильных в Европе, отмечает Нацбанк. За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$1. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, bloomberg, национальный банк грузии, курс доллара
экономика, грузия, новости, bloomberg, национальный банк грузии, курс доллара
Нацбанк Грузии предоставил дополнительную ликвидность банкам страны
15:52 16.05.2024 (обновлено: 17:15 16.05.2024)
Колебания на валютном рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами, подчеркнули в Нацбанке
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности, средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,758 GEL/$1, говорится в сообщении регулятора.
Национальный банк Грузии в прошлом году на валютном рынке приобрел 1,47 миллиарда долларов, а продал – 194,9 миллиона.
"Решение о поставке ликвидности на рынок Национальный банк принял в связи с ажиотажными процессами на валютном рынке в последние дни, которые сопровождались крупными транзакциями. В результате был зафиксирован повышенный спрос на валюту, что создало дополнительное давление на курс лари", – говорится в сообщении.
Нацбанк отмечает, что колебания на рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами.
По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономике и инфляции ниже целевого уровня в 3%.
"Для устойчивого и эффективного функционирования финансовой системы у коммерческих банков здоровая прибыльность и высокое качество активов, солидный капитал и буфера ликвидности для бесперебойного обслуживания клиентов и кредитования экономики. Общий объем ликвидных активов в банковской системе сегодня превышает эквивалент 16,7 млрд лари, что свидетельствует о беспрецедентной устойчивости к потенциальным потрясениям", – говорится в сообщении.
Сегодня финансовая система Грузии является одной из самых сильных в Европе, отмечает Нацбанк.
За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$1.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.