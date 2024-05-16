https://sputnik-georgia.ru/20240516/natsbank-gruzii-predostavil-dopolnitelnuyu-likvidnost-bankam-strany-287951988.html

Нацбанк Грузии предоставил дополнительную ликвидность банкам страны

Нацбанк Грузии предоставил дополнительную ликвидность банкам страны

Sputnik Грузия

Колебания на валютном рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами, подчеркнули в Нацбанке 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T15:52+0400

2024-05-16T15:52+0400

2024-05-16T17:15+0400

экономика

грузия

новости

bloomberg

национальный банк грузии

курс доллара

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f08fb0a36b99e0b9076ba8dfa52279fa.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности, средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,758 GEL/$1, говорится в сообщении регулятора. Национальный банк Грузии в прошлом году на валютном рынке приобрел 1,47 миллиарда долларов, а продал – 194,9 миллиона. Нацбанк отмечает, что колебания на рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономике и инфляции ниже целевого уровня в 3%. "Для устойчивого и эффективного функционирования финансовой системы у коммерческих банков здоровая прибыльность и высокое качество активов, солидный капитал и буфера ликвидности для бесперебойного обслуживания клиентов и кредитования экономики. Общий объем ликвидных активов в банковской системе сегодня превышает эквивалент 16,7 млрд лари, что свидетельствует о беспрецедентной устойчивости к потенциальным потрясениям", – говорится в сообщении. Сколько Нацбанк Грузии купил и продал валюты на рынке в 2023 году >>Сегодня финансовая система Грузии является одной из самых сильных в Европе, отмечает Нацбанк. За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7323 GEL/$1. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, bloomberg, национальный банк грузии, курс доллара