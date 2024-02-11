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Сколько Нацбанк Грузии купил и продал валюты на рынке в 2023 году
Сколько Нацбанк Грузии купил и продал валюты на рынке в 2023 году
Национальному Банку пришлось больше всего вмешиваться в рынок в сентябре и октябре для нейтрализации негативных ожиданий на валютном рынке 11.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии в прошлом году на валютном рынке приобрел 1, 47 миллиарда долларо, а продал 194, 9 миллиона, говорится в материалах на сайте регулятора. По состоянию на 31 декабря 2023 года валютные резервы Грузии составили 5 миллиардов долларов, что на 108 миллионов долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик приобретений долларов пришелся апрель, когда чистые покупки составили 322 миллиона долларов. Почему в Грузии низкий уровень роста цен – объяснение Нацбанка &gt;&gt;Что касается продаж, Национальному Банку пришлось больше всего вмешиваться в рынок в сентябре и октябре для нейтрализации негативных ожиданий на валютном рынке Всего в сентябре Нацбанк продал 64,8 миллиона долларов, в октябре - 84,9 миллиона долларов. "Позитивные ожидания" – глава Нацбанка Грузии о восстановлении программы МВФ &gt;&gt;В сентябре произошел скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США. Скандал вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, мвф, национальный банк грузии, лари, колебание курса лари
экономика, грузия, новости, мвф, национальный банк грузии, лари, колебание курса лари

Сколько Нацбанк Грузии купил и продал валюты на рынке в 2023 году

21:03 11.02.2024
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Национальному Банку пришлось больше всего вмешиваться в рынок в сентябре и октябре для нейтрализации негативных ожиданий на валютном рынке
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии в прошлом году на валютном рынке приобрел 1, 47 миллиарда долларо, а продал 194, 9 миллиона, говорится в материалах на сайте регулятора.
По состоянию на 31 декабря 2023 года валютные резервы Грузии составили 5 миллиардов долларов, что на 108 миллионов долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пик приобретений долларов пришелся апрель, когда чистые покупки составили 322 миллиона долларов.
Почему в Грузии низкий уровень роста цен – объяснение Нацбанка >>
Что касается продаж, Национальному Банку пришлось больше всего вмешиваться в рынок в сентябре и октябре для нейтрализации негативных ожиданий на валютном рынке
Всего в сентябре Нацбанк продал 64,8 миллиона долларов, в октябре - 84,9 миллиона долларов.
"Позитивные ожидания" – глава Нацбанка Грузии о восстановлении программы МВФ >>
В сентябре произошел скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США. Скандал вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
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