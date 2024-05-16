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Новшества к выборам - парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках
Новшества к выборам - парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках
Sputnik Грузия
Интересы избирателей в каждом из 30 избирательных округов отныне будут представлять конкретные депутаты парламента - делегаты 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T00:58+0400
2024-05-16T00:58+0400
2024-05-16T00:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Избирательный кодекс, предполагающие новшества при формировании партийных списков к парламентским выборам 2024 года и изменение правил выборов депутатов в органы местной власти. Парламентские выборы, согласно принятым ранее конституционным поправкам, остаются полностью пропорциональными, но появляется такое понятие, как делегаты. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно новшеству, партии получат право при формировании партийного избирательного списка определять конкретного кандидата в депутаты делегатом избирателей в том или ином избирательном округе. Всего в Грузии 30 избирательных округов, из которых восемь в Тбилиси, а остальные 22 – в регионах. Делегатом округа станет тот кандидат в депутаты, который по итогам выборов попадет в парламент по списку партии и наберет в округе больше голосов, чем соперники из другой партии.Если же две партии получат равное количество голосов в округе, то делегатом будет считаться кандидат от партии, которая зарегистрировалась на выборах раньше. Вето преодолено – женских квот в избирательных списках партий в Грузии не будет>>Выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года пройдут впервые по полностью пропорциональной системе.Все предыдущие выборы в законодательный орган за последние 20 лет проходили по смешанной системе – пропорциональной, то есть голосовали за партию, и мажоритарной, то есть выбирали конкретных кандидатов в округах, которые в дальнейшем представляли в парламенте интересы этого округа. Также поправки предполагают упразднение вторых туров выборов мажоритарных депутатов в сакребуло (городские и районные советы). Согласно поправкам, победившим на выборах в первом же туре будет считаться кандидат, набравший больше всего голосов. По действующему законодательству, если ни один кандидат не набирает 40% голосов в своем округе, назначается второй тур. Для вступления поправок в силу их должен подписать президент. Если президент воспользуется правом вето, парламенту для его преодоления придется вновь голосовать. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, парламентские выборы, местные выборы, парламент грузии
политика, грузия, новости, парламентские выборы, местные выборы, парламент грузии
Новшества к выборам - парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках
Интересы избирателей в каждом из 30 избирательных округов отныне будут представлять конкретные депутаты парламента - делегаты
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Избирательный кодекс, предполагающие новшества при формировании партийных списков к парламентским выборам 2024 года и изменение правил выборов депутатов в органы местной власти.
Парламентские выборы, согласно принятым ранее конституционным поправкам, остаются полностью пропорциональными, но появляется такое понятие, как делегаты.
Согласно новшеству, партии получат право при формировании партийного избирательного списка определять конкретного кандидата в депутаты делегатом избирателей в том или ином избирательном округе.
Всего в Грузии 30 избирательных округов, из которых восемь в Тбилиси, а остальные 22 – в регионах.
Делегатом округа станет тот кандидат в депутаты, который по итогам выборов попадет в парламент по списку партии и наберет в округе больше голосов, чем соперники из другой партии.
Если же две партии получат равное количество голосов в округе, то делегатом будет считаться кандидат от партии, которая зарегистрировалась на выборах раньше.
Выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года пройдут впервые по полностью пропорциональной системе.
Все предыдущие выборы в законодательный орган за последние 20 лет проходили по смешанной системе – пропорциональной, то есть голосовали за партию, и мажоритарной, то есть выбирали конкретных кандидатов в округах, которые в дальнейшем представляли в парламенте интересы этого округа.
Также поправки предполагают упразднение вторых туров выборов мажоритарных депутатов в сакребуло (городские и районные советы). Согласно поправкам, победившим на выборах в первом же туре будет считаться кандидат, набравший больше всего голосов.
По действующему законодательству, если ни один кандидат не набирает 40% голосов в своем округе, назначается второй тур.
Для вступления поправок в силу их должен подписать президент. Если президент воспользуется правом вето, парламенту для его преодоления придется вновь голосовать.