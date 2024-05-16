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Новшества к выборам - парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках
Новшества к выборам - парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках
Sputnik Грузия
Интересы избирателей в каждом из 30 избирательных округов отныне будут представлять конкретные депутаты парламента - делегаты 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T00:58+0400
2024-05-16T00:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Избирательный кодекс, предполагающие новшества при формировании партийных списков к парламентским выборам 2024 года и изменение правил выборов депутатов в органы местной власти. Парламентские выборы, согласно принятым ранее конституционным поправкам, остаются полностью пропорциональными, но появляется такое понятие, как делегаты. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Согласно новшеству, партии получат право при формировании партийного избирательного списка определять конкретного кандидата в депутаты делегатом избирателей в том или ином избирательном округе. Всего в Грузии 30 избирательных округов, из которых восемь в Тбилиси, а остальные 22 – в регионах. Делегатом округа станет тот кандидат в депутаты, который по итогам выборов попадет в парламент по списку партии и наберет в округе больше голосов, чем соперники из другой партии.Если же две партии получат равное количество голосов в округе, то делегатом будет считаться кандидат от партии, которая зарегистрировалась на выборах раньше. Вето преодолено – женских квот в избирательных списках партий в Грузии не будет&gt;&gt;Выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года пройдут впервые по полностью пропорциональной системе.Все предыдущие выборы в законодательный орган за последние 20 лет проходили по смешанной системе – пропорциональной, то есть голосовали за партию, и мажоритарной, то есть выбирали конкретных кандидатов в округах, которые в дальнейшем представляли в парламенте интересы этого округа. Также поправки предполагают упразднение вторых туров выборов мажоритарных депутатов в сакребуло (городские и районные советы). Согласно поправкам, победившим на выборах в первом же туре будет считаться кандидат, набравший больше всего голосов. По действующему законодательству, если ни один кандидат не набирает 40% голосов в своем округе, назначается второй тур. Для вступления поправок в силу их должен подписать президент. Если президент воспользуется правом вето, парламенту для его преодоления придется вновь голосовать. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, парламентские выборы, местные выборы, парламент грузии
политика, грузия, новости, парламентские выборы, местные выборы, парламент грузии

Новшества к выборам - парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках

00:58 16.05.2024
© photo: Sputnik / StringerНа избирательном участке во время голосования
На избирательном участке во время голосования - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Интересы избирателей в каждом из 30 избирательных округов отныне будут представлять конкретные депутаты парламента - делегаты
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Избирательный кодекс, предполагающие новшества при формировании партийных списков к парламентским выборам 2024 года и изменение правил выборов депутатов в органы местной власти.
Парламентские выборы, согласно принятым ранее конституционным поправкам, остаются полностью пропорциональными, но появляется такое понятие, как делегаты.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Согласно новшеству, партии получат право при формировании партийного избирательного списка определять конкретного кандидата в депутаты делегатом избирателей в том или ином избирательном округе.
Всего в Грузии 30 избирательных округов, из которых восемь в Тбилиси, а остальные 22 – в регионах.
Делегатом округа станет тот кандидат в депутаты, который по итогам выборов попадет в парламент по списку партии и наберет в округе больше голосов, чем соперники из другой партии.
Если же две партии получат равное количество голосов в округе, то делегатом будет считаться кандидат от партии, которая зарегистрировалась на выборах раньше.
Вето преодолено – женских квот в избирательных списках партий в Грузии не будет>>
Выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года пройдут впервые по полностью пропорциональной системе.
Все предыдущие выборы в законодательный орган за последние 20 лет проходили по смешанной системе – пропорциональной, то есть голосовали за партию, и мажоритарной, то есть выбирали конкретных кандидатов в округах, которые в дальнейшем представляли в парламенте интересы этого округа.
Также поправки предполагают упразднение вторых туров выборов мажоритарных депутатов в сакребуло (городские и районные советы). Согласно поправкам, победившим на выборах в первом же туре будет считаться кандидат, набравший больше всего голосов.
По действующему законодательству, если ни один кандидат не набирает 40% голосов в своем округе, назначается второй тур.
Для вступления поправок в силу их должен подписать президент. Если президент воспользуется правом вето, парламенту для его преодоления придется вновь голосовать.
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