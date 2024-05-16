https://sputnik-georgia.ru/20240516/npo-otnyali-u-menya-pobedu-na-vyborakh-prezidenta-v-2008-godu--gachechiladze-287954876.html

НПО отняли у меня победу на выборах президента в 2008 году – Гачечиладзе

НПО отняли у меня победу на выборах президента в 2008 году – Гачечиладзе

Sputnik Грузия

НПО были идеологическим продолжением правящей на тот период партии "Единое национальное движение", считает бизнесмен 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T21:21+0400

2024-05-16T21:21+0400

2024-05-16T21:21+0400

грузия

новости

политика

единое национальное движение

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/07/249956480_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_817de3b48516a29309ab02f5cdc8cf4d.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Неправительственные организации отняли в 2008 году победу на президентских выборах в Грузии у кандидата от Объединенной оппозиции Левана Гачечиладзе, рассказал бизнесмен в эфире телекомпании "Имеди". С 15 апреля в Тбилиси и других городах Грузии проходят акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект. По словам бизнесмена, это стало не только юридическим, но и моральным казусом, который если и случился в других странах, то их можно было посчитать на пальцах. "Все одиозные НПО заявили, что я проиграл выборы, а в день выборов власти поймали тысячи людей с действительными бюллетенями. Бюллетени были переписаны, я проиграл с разницей в 1,5 тысячи – ноль во всех избирательных округах и участках, где поймали моих соратников. Этим они нарисовали математическую победу", – заявил Гачечиладзе. По словам экс-кандидата в президенты Грузии, все это произошло из-за того, что НПО были идеологическим продолжением правящей на тот период партии "Единое национальное движение". По его словам, НПО использовали свои полномочия, чтобы отнять честную победу и продлить свое пребывание у власти. Как отметил бизнесмен, сегодня происходит то же самое. Десятки миллионов долларов выделяются конкретным людям, которые говорят от имени НПО и постоянно лгут. "Эта ложь для того, чтобы использовать энергию молодых бескорыстных людей для своего благополучия, для возвращения к власти и реваншу не заканчивается в этой стране, и 30 лет мы ходим по этому кругу", – сказал Гачечиладзе. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Жестокий разгон митинга 7 ноября 2007 года вспоминают сегодня в Тбилиси >>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Кто такой Леван Гачечиладзе? Депутат парламента Грузии трех созывов, бизнесмен Леван Гачечиладзе стал широко известен после того, как был назван в качестве единого кандидата от Объединенной оппозиции на внеочередных выборах президента Грузии 5 января 2008 года, и занял на них второе место. Затем, долгое время Гачечиладзе хоть и принимал активное участие в политической деятельности, но не входил ни в одну из партий. В 2009 году он возглавил оппозиционное общественное движение "Защити Грузию", а в 2010 году стал сопредседателем "Грузинской партии", которую покинул в начале июня 2011 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах