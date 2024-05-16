https://sputnik-georgia.ru/20240516/npo-otnyali-u-menya-pobedu-na-vyborakh-prezidenta-v-2008-godu--gachechiladze-287954876.html
НПО отняли у меня победу на выборах президента в 2008 году – Гачечиладзе
НПО отняли у меня победу на выборах президента в 2008 году – Гачечиладзе
Sputnik Грузия
НПО были идеологическим продолжением правящей на тот период партии "Единое национальное движение", считает бизнесмен 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T21:21+0400
2024-05-16T21:21+0400
2024-05-16T21:21+0400
грузия
новости
политика
единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/07/249956480_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_817de3b48516a29309ab02f5cdc8cf4d.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Неправительственные организации отняли в 2008 году победу на президентских выборах в Грузии у кандидата от Объединенной оппозиции Левана Гачечиладзе, рассказал бизнесмен в эфире телекомпании "Имеди". С 15 апреля в Тбилиси и других городах Грузии проходят акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект. По словам бизнесмена, это стало не только юридическим, но и моральным казусом, который если и случился в других странах, то их можно было посчитать на пальцах. "Все одиозные НПО заявили, что я проиграл выборы, а в день выборов власти поймали тысячи людей с действительными бюллетенями. Бюллетени были переписаны, я проиграл с разницей в 1,5 тысячи – ноль во всех избирательных округах и участках, где поймали моих соратников. Этим они нарисовали математическую победу", – заявил Гачечиладзе. По словам экс-кандидата в президенты Грузии, все это произошло из-за того, что НПО были идеологическим продолжением правящей на тот период партии "Единое национальное движение". По его словам, НПО использовали свои полномочия, чтобы отнять честную победу и продлить свое пребывание у власти. Как отметил бизнесмен, сегодня происходит то же самое. Десятки миллионов долларов выделяются конкретным людям, которые говорят от имени НПО и постоянно лгут. "Эта ложь для того, чтобы использовать энергию молодых бескорыстных людей для своего благополучия, для возвращения к власти и реваншу не заканчивается в этой стране, и 30 лет мы ходим по этому кругу", – сказал Гачечиладзе. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Жестокий разгон митинга 7 ноября 2007 года вспоминают сегодня в Тбилиси >>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Кто такой Леван Гачечиладзе? Депутат парламента Грузии трех созывов, бизнесмен Леван Гачечиладзе стал широко известен после того, как был назван в качестве единого кандидата от Объединенной оппозиции на внеочередных выборах президента Грузии 5 января 2008 года, и занял на них второе место. Затем, долгое время Гачечиладзе хоть и принимал активное участие в политической деятельности, но не входил ни в одну из партий. В 2009 году он возглавил оппозиционное общественное движение "Защити Грузию", а в 2010 году стал сопредседателем "Грузинской партии", которую покинул в начале июня 2011 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/07/249956480_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_99d357a8638e37afcb04790d52924c66.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
НПО отняли у меня победу на выборах президента в 2008 году – Гачечиладзе
НПО были идеологическим продолжением правящей на тот период партии "Единое национальное движение", считает бизнесмен
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Неправительственные организации отняли в 2008 году победу на президентских выборах в Грузии у кандидата от Объединенной оппозиции Левана Гачечиладзе, рассказал бизнесмен в эфире телекомпании "Имеди".
С 15 апреля в Тбилиси и других городах Грузии проходят акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект.
"Благодаря неправительственным организациям у меня отняли выборы. Когда ЦИК еще официально не подсчитал выборы, Белый дом поздравил Михаила Саакашвили с президентством", – заявил Гачечиладзе.
По словам бизнесмена, это стало не только юридическим, но и моральным казусом, который если и случился в других странах, то их можно было посчитать на пальцах.
"Все одиозные НПО заявили, что я проиграл выборы, а в день выборов власти поймали тысячи людей с действительными бюллетенями. Бюллетени были переписаны, я проиграл с разницей в 1,5 тысячи – ноль во всех избирательных округах и участках, где поймали моих соратников. Этим они нарисовали математическую победу", – заявил Гачечиладзе.
По словам экс-кандидата в президенты Грузии, все это произошло из-за того, что НПО были идеологическим продолжением правящей на тот период партии "Единое национальное движение".
"Когда ты так активно выходишь из статуса НПО, ты уже становишься политиком, тогда, будь добр, создай политическую партию, выйди на политическое поприще, привлеки молодежь, и эти свои политические заявления используй в политической деятельности", – сказал Гачечиладзе.
По его словам, НПО использовали свои полномочия, чтобы отнять честную победу и продлить свое пребывание у власти.
Как отметил бизнесмен, сегодня происходит то же самое. Десятки миллионов долларов выделяются конкретным людям, которые говорят от имени НПО и постоянно лгут.
"Эта ложь для того, чтобы использовать энергию молодых бескорыстных людей для своего благополучия, для возвращения к власти и реваншу не заканчивается в этой стране, и 30 лет мы ходим по этому кругу", – сказал Гачечиладзе.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Кто такой Леван Гачечиладзе?
Депутат парламента Грузии трех созывов, бизнесмен Леван Гачечиладзе стал широко известен после того, как был назван в качестве единого кандидата от Объединенной оппозиции на внеочередных выборах президента Грузии 5 января 2008 года, и занял на них второе место.
Затем, долгое время Гачечиладзе хоть и принимал активное участие в политической деятельности, но не входил ни в одну из партий. В 2009 году он возглавил оппозиционное общественное движение "Защити Грузию", а в 2010 году стал сопредседателем "Грузинской партии", которую покинул в начале июня 2011 года.