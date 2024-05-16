https://sputnik-georgia.ru/20240516/patriarkhiya-gruzii-nazvala-zayavlenie-mikhaelya-rota-postydnym-287954673.html

Патриархия Грузии назвала заявление Михаэля Рота "постыдным"

Патриархия Грузии назвала заявление Михаэля Рота "постыдным"

Sputnik Грузия

Давление на государство извне и те заявления, которые делаются, создают неловкость, заявил представитель Патриархии 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T20:28+0400

2024-05-16T20:28+0400

2024-05-16T20:28+0400

новости

грузия

андрия джагмаидзе

германия

патриархия грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Председатель комитета по иностранным делам бундестага Германии Михаэль Рот сделал постыдное заявление в отношении Грузинской церкви, отделив ее от молодежи и будущего, заявил глава по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе. В заявлении председатель комитета по иностранным делам бундестага Германии Михаэль Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, митингующей против закона об "иноагентах", опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь. Попробуете это сделать и утечка мозгов станет для вашей страны полной катастрофой, сказал Рот на пресс-конференции в Тбилиси. По его словам, давление на государство извне и те заявления, которые делаются, создают неловкость. "Не буду касаться содержания закона и не стану его оценивать, тот императивный тон и давление на государство, которое слышно извне, создает неловкость", – сказал Джагмаидзе. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Громкое заявление спикера парламента Грузии не понравилось главам МИД Литвы и Эстонии >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, андрия джагмаидзе, германия, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах