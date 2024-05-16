https://sputnik-georgia.ru/20240516/pora-vzyat-na-sebya-otvetstvennost--deputat-ob-organizatorakh-aktsiy-protesta-v-tbilisi-287943000.html

Пора взять на себя ответственность – депутат об организаторах акций протеста в Тбилиси

Пора взять на себя ответственность – депутат об организаторах акций протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

По словам депутата, главным требованием участников акции должно быть завершение единоличного правления в Грузии 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T15:05+0400

2024-05-16T15:05+0400

2024-05-16T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Организаторы акций против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии должны разработать конкретный план развития этого протеста и взять на себя ответственность, заявил один из лидеров партии "Гирчи", депутат Александр Раквиашвили в эфире телеканала "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. Протестующие требуют от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать законопроект, который 14 мая был принят парламентом в третьем чтении. По его словам, оппозиционные политики также должны определиться, в чем состоит их план. "Важно, чтобы политики вышли и решили, что мы делаем: хотим ли мы устроить революцию, пикетирование или пойти на выборы. Мы должны сформулировать: если мы идем на выборы, то с какой идеей? Защищаем Конституцию, написанную Ираклием Кобахидзе, или предлагаем нашим гражданам лучшее будущее?" – сказал Раквиашвили. По словам депутата, главным требованием участников акции должно быть завершение единоличного правления в Грузии, которое длится уже более 30 лет, а не отзыв или внесение изменений "российский закон". Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Президент Грузии планирует наложить на него вето. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, израиль, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, оон