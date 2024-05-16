https://sputnik-georgia.ru/20240516/tsentralnye-ulitsy-tbilisi-perekroyut-dlya-transporta-v-svyazi-s-shestviem-17-maya-287956096.html

Центральные улицы Тбилиси перекроют для транспорта в связи с шествием 17 мая

Центральные улицы Тбилиси перекроют для транспорта в связи с шествием 17 мая

Sputnik Грузия

В этом году 17 мая постановлением премьер-министра объявлен выходным днем 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T22:24+0400

2024-05-16T22:24+0400

2024-05-16T22:24+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси вводит ограничение на движение транспорта на центральных улицах и площадях столицы в связи с шествием по случаю празднования Дня святости семьи, сообщили в пресс-службе мэрии. День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году и отмечается 17 мая. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". Шествие начнется у храма Кашвети в 12:00 и продолжится в направлении собора Святой Троицы Самеба, после чего часть проспекта Руставели перекроют. В частности, перекроют участок дороги от пересечения улицы Гии Чантурия до площади Свободы, площадь Свободы, мост Бараташвили, подъем Бараташвили и площадь Авлабари. На остальные улицы Мтацминдского района с проспекта Руставели можно будет попасть по улицам Тархнишвили, Човелидзе, Зандукели, Барнова, Гогебашвили, Макашвили и Какабадзе. Водители смогут двигаться в направлении проспекта Меликишвили и станции метро "Руставели" по улицам Грибоедова, Макашвили, Барнова, Зандукели и Шанидзе. Автомобили, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро "Руставели", смогут двигаться по проспекту Руставели до пересечения с улицей Чантурия, а затем через улицу Чантурия и правой набережной Мтквари (Куры). Что касается площади Свободы, то в указанный период движение будет ограничено от улиц Коте Абхази и Шалвы Дадиани в направлении площади Свободы. День святости семьи в Грузии объявлен выходным >>На время закрытия улицы Бараташвили транспортные средства смогут двигаться в направлении площади Свободы по правой набережной Куры и улице Коте Абхази, а транспортные средства, движущиеся в направлении Авлабари, соединятся с улицей Косты Хетагурова и левой набережной Мтквари через Сухой мост. Во время движения участников шествия к площади Авлабари транспортные средства с проспекта Кетеван Дедопали будут двигаться по улицам Бочорма и Иалбузи, а также по левой набережной Куры. Транспортные средства, направляющиеся к проспекту Кетеван Дедопали, с улицы Бараташвили проедут по одноименному мосту, левой набережной Куры, затем по улицам Иалбузи и Бочорма и проспекту Кеван Дедопали. Что касается общественного транспорта, то автобусы и микроавтобусы, двигающиеся по проспекту Руставели, переместятся с улицы Чантурия на улицу Вирсаладзе, проедут правую набережную Куры, свернут на спуск, прилегающий к Дому юстиции, откуда они поедут по улице Михаила Джавахишвили к Тбилисскому государственному концертному залу. В этом году 17 мая постановлением премьер-министра объявлен выходным днем. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, день сплоченности и святости семьи, мэрия тбилиси, тбилиси