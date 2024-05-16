У аэропорта Кутаиси появился мастер-план развития
© photo: Sputnik / StringerМеждународный аэропорт Кутаиси
© photo: Sputnik / Stringer
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Реализация проектов, предусмотренных генпланом, начнется в аэропорту Кутаиси летом 2024 года
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) завершили работу над мастер-планом развития Кутаисского международного аэропорта в ближайшие 5, 10 и 20 лет, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
IATA является победителем международного тендера по разработке мастер-плана аэропорта Кутаиси, объявленного Объединением аэропортов Грузии. Эксперты ассоциации поработали над краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным планом развития аэропорта Кутаиси.
"IATA Consulting завершила работу над мастер-планом Международного аэропорта Кутаиси и передала нам 20-летний план развития аэропорта. В течение 6 месяцев при нашем участии эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта несколько раз посещали Кутаиси и изучали существующую инфраструктуру и возможности аэропорта", – заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
По его словам, Международный аэропорт Кутаиси является не только важным проектом в направлении развития туризма, но и экономической составляющей в регионе. Наряду с увеличением пассажиропотока на повестке дня стояло существование мастер-плана аэропорта – важнейшего и обязательного документа, который должен иметь каждый аэропорт мира.
По информации Каркашадзе, согласно генеральному плану развитие инфраструктуры аэропорта разделено на несколько этапов, что предусматривает развитие в соответствии с достижением заданного объема пассажиропотока в течение 20 лет, что в конечном итоге означает создание возможностей обслуживания 5,1 миллиона пассажиров и до 30 тысяч рейсов в год.
Реализация проектов, предусмотренных генпланом, начнется в аэропорту Кутаиси летом 2024 года, что на первом этапе предполагает строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 километра, соответствующих тропинок и перрона.
Новая взлетно-посадочная полоса позволит аэропорту Кутаиси без ограничений обслуживать любые типы пассажирских и грузовых самолетов.
Развитие аэропорта
По инициативе экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в аэропорт Кутаиси планируется инвестировать 85 миллионов лари, в частности спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года.
Как ранее заявил бывший глава правительства, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание.
Кутаисский аэропорт должен быть полноценным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и для реализации потенциала Кутаиси в плане развития грузового логистического центра.
© photo: Sputnik / StringerКутаисский международный аэропорт
Кутаисский международный аэропорт
© photo: Sputnik / Stringer
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран.
Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов.
В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году.
К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов – аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.
Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера WIZZ AIR, а также начало прямого рейса в направлении Копенгагена.
Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань.
С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю.