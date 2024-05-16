https://sputnik-georgia.ru/20240516/u-aeroporta-kutaisi-poyavilsya-master-plan-razvitiya-287934229.html

У аэропорта Кутаиси появился мастер-план развития

У аэропорта Кутаиси появился мастер-план развития

Sputnik Грузия

Реализация проектов, предусмотренных генпланом, начнется в аэропорту Кутаиси летом 2024 года 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T09:01+0400

2024-05-16T09:01+0400

2024-05-16T09:01+0400

аэропорт

кутаисский международный аэропорт

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ираклий гарибашвили

кутаиси

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) завершили работу над мастер-планом развития Кутаисского международного аэропорта в ближайшие 5, 10 и 20 лет, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. IATA является победителем международного тендера по разработке мастер-плана аэропорта Кутаиси, объявленного Объединением аэропортов Грузии. Эксперты ассоциации поработали над краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным планом развития аэропорта Кутаиси. По его словам, Международный аэропорт Кутаиси является не только важным проектом в направлении развития туризма, но и экономической составляющей в регионе. Наряду с увеличением пассажиропотока на повестке дня стояло существование мастер-плана аэропорта – важнейшего и обязательного документа, который должен иметь каждый аэропорт мира. По информации Каркашадзе, согласно генеральному плану развитие инфраструктуры аэропорта разделено на несколько этапов, что предусматривает развитие в соответствии с достижением заданного объема пассажиропотока в течение 20 лет, что в конечном итоге означает создание возможностей обслуживания 5,1 миллиона пассажиров и до 30 тысяч рейсов в год. Насколько вырос пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми – новая статистика>>Реализация проектов, предусмотренных генпланом, начнется в аэропорту Кутаиси летом 2024 года, что на первом этапе предполагает строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 километра, соответствующих тропинок и перрона. Новая взлетно-посадочная полоса позволит аэропорту Кутаиси без ограничений обслуживать любые типы пассажирских и грузовых самолетов. Развитие аэропорта По инициативе экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в аэропорт Кутаиси планируется инвестировать 85 миллионов лари, в частности спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года. Кутаисский аэропорт должен быть полноценным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и для реализации потенциала Кутаиси в плане развития грузового логистического центра. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аэропорт, кутаисский международный аэропорт, грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, кутаиси