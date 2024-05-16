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В Грузии пытаются устроить "революцию доноров" – Каладзе

В Грузии пытаются устроить "революцию доноров" – Каладзе

Sputnik Грузия

В 2014 году на Украине произошла революция, и сейчас, как отметил Каладзе, мы все видим, в каком состоянии она находится 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T13:03+0400

2024-05-16T13:03+0400

2024-05-16T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Процессы, происходящие на акциях против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси, аналогичны тем, которые происходили на Украине в 2014 году – это попытка устроить "революцию доноров", заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акции протеста проходят в Тбилиси ежедневно с 15 апреля. Демонстрации не обходятся без стычек с полицией, несколько раз они перерастали в серьезные беспорядки, а полиция применяла силу – в ход шли перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы. Против закона об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации, активисты, а также Запад. Как утверждают власти Грузии, Акерман вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, НПО и оппозиционных телеканалов в 2022 году. В 2014 году на Украине произошла революция, и сейчас, как отметил Каладзе, мы все видим, в каком состоянии она находится. "Соответственно, я хотел бы еще раз сказать всем – как внутри страны, так и за ее пределами – украинизации в Грузии не произойдет... Мы никому не позволим открыть второй фронт в стране, присоединиться к санкциям и т. д. Ни Америка, ни Европа, ни Россия не могут быть нашими хозяевами. Наш хозяин – Его Превосходительство грузинский народ", – сказал Каладзе. Грузинские власти сразу после начала конфликта на Украине заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. Власти не раз заявляли, что Грузия соблюдает международные ограничения, но оппозиционеры настаивали на том, что это ложь и власти помогают России обходить санкции. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат>>Представителей этих оппозиционных партий в правящей партии называют "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. "Конечно, на акциях стоит часть людей, которых не следует отождествлять с радикальным крылом радикальной оппозиции. Также есть представители НПО, которые финансируются за счет доноров, и все это непрозрачно. Никто не знает, откуда и на что они финансируются", – отметил Каладзе. По словам Каладзе, одной рукой они финансируют проекты, и здоровый человек не может этому противостоять. Все подобные проекты, как отметил Каладзе, приветствуются. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, украина, тбилиси, сша, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, оон