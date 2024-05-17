https://sputnik-georgia.ru/20240517/banki-gruzii-ne-vozobnovlyali-denezhnye-perevody-po-yunistrim---natsbank-287966077.html

Банки Грузии не возобновляли денежные переводы по "Юнистрим" – Нацбанк

Банки Грузии не возобновляли денежные переводы по "Юнистрим" – Нацбанк

Sputnik Грузия

Информацию о возобновлении работы российской системы денежных переводов в Грузии распространил глава Российско-Грузинского делового совета (РГДС) 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T13:21+0400

2024-05-17T13:21+0400

2024-05-17T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Банки Грузии не возобновляли работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим", сообщает Первый канал со ссылкой на Национальный банк Грузии. Ранее о том, что "Юнистрим" возобновил денежные переводы в Грузию, прерванные в июле 2023 года, заявила зампредседателя правления "Юнистрим" Юлия Каверина на заседании Российско-Грузинского делового совета. Информацию распространил глава Российско-Грузинского делового совета (РГДС) Юрий Балашов.По информации Нацбанка, сервисом быстрых платежей "Юнистрим" не пользуются зарегистрированные в Грузии коммерческие банки, микрофинансовые организации и провайдеры платежных услуг. Прекращению сотрудничества грузинских банков с платежной системой России предшествовали санкции, введенные 20 июля 2023 года управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США против российского банка "Юнистрим". С тех пор ни одна из организаций, находящихся под регулированием Национального банка Грузии, не обслуживала указанную систему. По информации Нацбанка, финансовая система Грузии находится в полном соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Евросоюзом и Великобританией в отношении РФ. Грузия продолжает соблюдать санкции – глава Минфина Грузии>>"Национальный банк как регулятор финансового сектора страны не допустит осуществления денежных переводов через попавшую под санкции компанию в финансовой системе Грузии. При этом финансовый сектор Грузии продолжает работать в обычном режиме", – говорится в заявлении Нацбанка. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом, как систематически заявляют власти, страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Кроме того, Грузия оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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