https://sputnik-georgia.ru/20240517/esli-prezident-vozglavit-oppozitsiyu-to-eto-tolko-na-ruku-gruzinskoy-mechte---premer-287966427.html

Если президент возглавит оппозицию, то это только на руку "Грузинской мечте" – премьер

Если президент возглавит оппозицию, то это только на руку "Грузинской мечте" – премьер

Sputnik Грузия

Главная цель грузинской оппозиции – открыть в стране второй фронт, убежден премьер 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T13:03+0400

2024-05-17T13:03+0400

2024-05-17T13:49+0400

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единое национальное движение

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе убежден, что если коллективное "Единое национальное движение" объявит президента Грузии Саломе Зурабишвили своим лидером, это только положительно повлияет на результаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Ранее Зурабишвили, которая по утверждению лидеров "Грузинской мечты" примкнула к "радикальной оппозиции", заявила, что уже несколько недель работает над европейской платформой, которая сформирована и будет официально представлена обществу. По словам премьера, на самом деле их главной целью будет открытие фронта в стране. "Вы знаете, что все это коллективное "Нацдвижение" уже более двух лет борется за то, чтобы любым способом устроить беспорядок, создать в стране второй фронт. Реально этот фронт анонсировала Саломе Зурабишвили, когда она заявила, что возглавит коллективное "Нацдвижение", – заявил Кобахидзе. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. НПО отняли у меня победу на выборах президента в 2008 году – Гачечиладзе>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия