https://sputnik-georgia.ru/20240517/lyustratsiya-sostoyalas--kaladze-ob-uchastii-glav-mid-stran-es-v-aktsiyakh-287973769.html

Люстрация состоялась – Каладзе об участии глав МИД стран ЕС в акциях

Люстрация состоялась – Каладзе об участии глав МИД стран ЕС в акциях

Sputnik Грузия

Ни один министр иностранных дел ЕС не имеет права говорить с Грузией в таком тоне, как это сделал глава МИД Литвы 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T19:37+0400

2024-05-17T19:37+0400

2024-05-17T19:37+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

грузия

новости

каха каладзе

литва

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1d/287631031_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7f6c934faf672f6ca7a67b3912088d5.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Европейские политики своим участием в акциях протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" подтвердили, что революция, планируемая в Грузии, планируется за рубежом, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Во время визита главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии выступили на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси. А до этого на всех встречах министры критиковали законопроект, а представители власти, за исключением президента Саломе Зурабишвили, заверяли их в необходимости принятия в Грузии такого закона. По его словам, любая развитая страна выгнала бы министров иностранных дел, если бы они поступили так же. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил по итогам встреч в Грузии, что членство в ЕС означает, что страна должна отказаться от части суверенитета. Так работает эта система, и часть суверенитета переходит в руки Брюсселя, заявил он. "Сегодня мы предпринимаем шаги для усиления нашей страны, для укрепления нашей государственности и суверенитета, такое отношение, которое мы видели со стороны министров иностранных дел, пусть никто не смеет, не смеет ни один политик сказать, что Грузия якобы должна отказаться от своего суверенитета на европейском пути. Эту возможность мы никому не дадим. Ни внутри страны, ни за ее пределами", – сказал Каладзе. "Мы будем командой, которая с сильным государством, экономикой и суверенитетом станет членом семьи под названием Европейский Союз", – добавил он. Он отметил, что ни один министр иностранных дел ЕС не имеет права говорить с Грузией в таком тоне, как это сделал глава МИД Литвы. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении. При этом власти заявили, что есть шанс внести изменения, если к вето, которое планирует наложить на законопроект президент, будут прилагаться согласованные с зарубежными партнерами правовые замечания. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Немецкий политик оскорбил народ Грузии и Православную церковь – депутат >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

литва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости, каха каладзе, литва, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах