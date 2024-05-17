https://sputnik-georgia.ru/20240517/obvinyaemogo-za-napadenie-na-politseyskogo-otpravili-v-tyurmu-na-vremya-sledstviya-287973439.html

Обвиняемого за нападение на полицейского отправили в тюрьму на время следствия

Обвиняемого за нападение на полицейского отправили в тюрьму на время следствия

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы за нападение на сотрудника полиции 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T18:42+0400

2024-05-17T18:42+0400

2024-05-17T18:42+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Георгию Окмелашвили, обвиняемого в нападении на полицейского на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая. Сторона обвинения утверждает, что Окмелашвили в ходе акции задержанный ударил полицейских локтем и кулаком в лицо и это подтверждено уликами. На суде Окмелашвили утверждал, что защищался и защищал других участников акции от непропорциональных сил полиции. Его адвокаты требовали отпустить обвиняемого под залог 2 тысячи лари, но суд учел ходатайство прокуратуры о необходимости помещения Окмелашвили в заключение. Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских - МВД >>В случае подтверждения вины ему грозит до 6 лет лишения свободы за нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Предварительное слушание по делу назначено на 4 июля. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах