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Обвиняемого за нападение на полицейского отправили в тюрьму на время следствия
Обвиняемого за нападение на полицейского отправили в тюрьму на время следствия
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы за нападение на сотрудника полиции 17.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-17T18:42+0400
2024-05-17T18:42+0400
2024-05-17T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Георгию Окмелашвили, обвиняемого в нападении на полицейского на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая. Сторона обвинения утверждает, что Окмелашвили в ходе акции задержанный ударил полицейских локтем и кулаком в лицо и это подтверждено уликами. На суде Окмелашвили утверждал, что защищался и защищал других участников акции от непропорциональных сил полиции. Его адвокаты требовали отпустить обвиняемого под залог 2 тысячи лари, но суд учел ходатайство прокуратуры о необходимости помещения Окмелашвили в заключение. Участник акции против закона об "иноагентах" задержан за нападение на полицейских - МВД >>В случае подтверждения вины ему грозит до 6 лет лишения свободы за нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Предварительное слушание по делу назначено на 4 июля. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Обвиняемого за нападение на полицейского отправили в тюрьму на время следствия
В случае подтверждения вины обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы за нападение на сотрудника полиции
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Георгию Окмелашвили, обвиняемого в нападении на полицейского на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая.
Сторона обвинения утверждает, что Окмелашвили в ходе акции задержанный ударил полицейских локтем и кулаком в лицо и это подтверждено уликами.
На суде Окмелашвили утверждал, что защищался и защищал других участников акции от непропорциональных сил полиции. Его адвокаты требовали отпустить обвиняемого под залог 2 тысячи лари, но суд учел ходатайство прокуратуры о необходимости помещения Окмелашвили в заключение.
В случае подтверждения вины ему грозит до 6 лет лишения свободы за нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей.
Предварительное слушание по делу назначено на 4 июля.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.