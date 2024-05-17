https://sputnik-georgia.ru/20240517/ryad-politikov-soznatelno-pytayutsya-pomeshat-ekonomicheskomu-razvitiyu-gruzii---vitse-premer-287975634.html

Ряд политиков сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии – вице-премьер

Ряд политиков сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии – вице-премьер

Sputnik Грузия

Попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа, заявил... 17.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-17T22:03+0400

2024-05-17T22:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Политические противники сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии, нанести максимальный ущерб экономическим интересам своей страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7585 GEL/$1. Первый вице-премьер подчеркнул, что экономика Грузии сегодня достаточно устойчивая, что признают все международные компетентные институты. По его оценке, макроэкономические параметры страны абсолютно здоровы, и, следовательно, нет оснований для паники, однако в то же время экономика достаточно чувствительна, это напрямую связано со стабильностью, поэтому политики должны нести ответственность за свои заявления.Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке >>"В последние дни мы видим, какая целенаправленная атака идёт на экономику Грузии, звучат заявления о том, что экономика пострадает, рухнет, курс лари обесценится, также звучат призывы к населению отозвать свои депозиты и т. д. Поэтому без преувеличения могу прямо заявить, что попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа", – заявил министр. Давиташвили еще раз обратил внимание населения Грузии, что объективных оснований для каких-либо негативных событий в нашей экономике в ближайшие дни нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван давиташвили, экономика