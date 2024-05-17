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Ряд политиков сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии – вице-премьер
Ряд политиков сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии – вице-премьер
Sputnik Грузия
Попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа, заявил... 17.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-17T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Политические противники сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии, нанести максимальный ущерб экономическим интересам своей страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7585 GEL/$1. Первый вице-премьер подчеркнул, что экономика Грузии сегодня достаточно устойчивая, что признают все международные компетентные институты. По его оценке, макроэкономические параметры страны абсолютно здоровы, и, следовательно, нет оснований для паники, однако в то же время экономика достаточно чувствительна, это напрямую связано со стабильностью, поэтому политики должны нести ответственность за свои заявления.Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке >>"В последние дни мы видим, какая целенаправленная атака идёт на экономику Грузии, звучат заявления о том, что экономика пострадает, рухнет, курс лари обесценится, также звучат призывы к населению отозвать свои депозиты и т. д. Поэтому без преувеличения могу прямо заявить, что попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа", – заявил министр. Давиташвили еще раз обратил внимание населения Грузии, что объективных оснований для каких-либо негативных событий в нашей экономике в ближайшие дни нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван давиташвили, экономика
Ряд политиков сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии – вице-премьер
22:03 17.05.2024 (обновлено: 22:30 17.05.2024)
Попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Политические противники сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии, нанести максимальный ущерб экономическим интересам своей страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7585 GEL/$1.
"К сожалению, призывы, которые звучат от оппонентов, естественно, не оказывают положительного влияния на экономические события в стране – это в принципе целенаправленная политика, которая в данном случае отклоняется от моральных рамок политики. То есть добиваться цели во что бы то ни стало, я думаю, не совсем достойно. И это именно то, с чем мы имеем дело", – заявил Давиташвили журналистам.
Первый вице-премьер подчеркнул, что экономика Грузии сегодня достаточно устойчивая, что признают все международные компетентные институты.
По его оценке, макроэкономические параметры страны абсолютно здоровы, и, следовательно, нет оснований для паники, однако в то же время экономика достаточно чувствительна, это напрямую связано со стабильностью, поэтому политики должны нести ответственность за свои заявления.
"В последние дни мы видим, какая целенаправленная атака идёт на экономику Грузии, звучат заявления о том, что экономика пострадает, рухнет, курс лари обесценится, также звучат призывы к населению отозвать свои депозиты и т. д. Поэтому без преувеличения могу прямо заявить, что попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа", – заявил министр.
Давиташвили еще раз обратил внимание населения Грузии, что объективных оснований для каких-либо негативных событий в нашей экономике в ближайшие дни нет.