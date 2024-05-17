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Ряд политиков сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии – вице-премьер
Ряд политиков сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии – вице-премьер
Sputnik Грузия
Попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа, заявил... 17.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-17T22:03+0400
2024-05-17T22:30+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Политические противники сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии, нанести максимальный ущерб экономическим интересам своей страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7585 GEL/$1. Первый вице-премьер подчеркнул, что экономика Грузии сегодня достаточно устойчивая, что признают все международные компетентные институты. По его оценке, макроэкономические параметры страны абсолютно здоровы, и, следовательно, нет оснований для паники, однако в то же время экономика достаточно чувствительна, это напрямую связано со стабильностью, поэтому политики должны нести ответственность за свои заявления.Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке &gt;&gt;"В последние дни мы видим, какая целенаправленная атака идёт на экономику Грузии, звучат заявления о том, что экономика пострадает, рухнет, курс лари обесценится, также звучат призывы к населению отозвать свои депозиты и т. д. Поэтому без преувеличения могу прямо заявить, что попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа", – заявил министр. Давиташвили еще раз обратил внимание населения Грузии, что объективных оснований для каких-либо негативных событий в нашей экономике в ближайшие дни нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, леван давиташвили, экономика
грузия, новости, политика, леван давиташвили, экономика

Ряд политиков сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии – вице-премьер

22:03 17.05.2024 (обновлено: 22:30 17.05.2024)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЛеван Давиташвили на форуме "Тенденции и вызовы устойчивого развития курортов"
Леван Давиташвили на форуме Тенденции и вызовы устойчивого развития курортов - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2024
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Политические противники сознательно пытаются помешать экономическому развитию Грузии, нанести максимальный ущерб экономическим интересам своей страны, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
За последнюю неделю курс лари по отношении к доллару обесценился с 2,6797 GEL/$1 до 2,7585 GEL/$1.

"К сожалению, призывы, которые звучат от оппонентов, естественно, не оказывают положительного влияния на экономические события в стране – это в принципе целенаправленная политика, которая в данном случае отклоняется от моральных рамок политики. То есть добиваться цели во что бы то ни стало, я думаю, не совсем достойно. И это именно то, с чем мы имеем дело", – заявил Давиташвили журналистам.

Первый вице-премьер подчеркнул, что экономика Грузии сегодня достаточно устойчивая, что признают все международные компетентные институты.
По его оценке, макроэкономические параметры страны абсолютно здоровы, и, следовательно, нет оснований для паники, однако в то же время экономика достаточно чувствительна, это напрямую связано со стабильностью, поэтому политики должны нести ответственность за свои заявления.
Быстро закончится – эксперт про панику на валютном рынке >>
"В последние дни мы видим, какая целенаправленная атака идёт на экономику Грузии, звучат заявления о том, что экономика пострадает, рухнет, курс лари обесценится, также звучат призывы к населению отозвать свои депозиты и т. д. Поэтому без преувеличения могу прямо заявить, что попытка посеять панику, о которой мы слышим в последние дни от многих политиков, является явным предательством страны и собственного народа", – заявил министр.
Давиташвили еще раз обратил внимание населения Грузии, что объективных оснований для каких-либо негативных событий в нашей экономике в ближайшие дни нет.
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