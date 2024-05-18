https://sputnik-georgia.ru/20240518/mezhdunarodnyy-den-muzeev-2024-otmechayut-v-gruzii-kuda-poyti-287983303.html
Международный день музеев 2024 отмечают в Грузии: куда пойти?
Международный день музеев 2024 отмечают в Грузии: куда пойти?
Sputnik Грузия
В Тбилиси и в регионах страны большой выбор государственных и частных музеев и галерей 18.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-18T13:13+0400
2024-05-18T13:13+0400
2024-05-18T13:13+0400
грузия
культура
общество
тбилиси
этнографический музей имени георгия читая
музей искусств грузии
музей "карвасла"
национальный музей грузии
музей современного искусства зураба церетели
дом-музей александра чавчавадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23650/00/236500062_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_dc75bfba41234d47684f0b786184e434.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают в Грузии 18 мая – в связи с ежегодным праздником двери государственных музеев страны открыты для всех желающих на протяжении всего дня. Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Ежегодно для масштабного мероприятия объявляется тема: в 2024 году тема Дня – "Музеи для образования и исследований". Она призвана подчеркнуть значение музеев как динамичных образовательных учреждений, способствующих обучению, открытиям и культурному взаимопониманию.Тест: насколько хорошо вы знакомы с мировыми музеями>>В Тбилиси 18 мая вход во все музеи, дома-музеи и Национальную галерею Национального музея Грузии бесплатный. Отмечается, что музеи будут работать по стандартному графику с 10:00 до 18:00.Вот интересные варианты, куда можно сходить (бесплатно!):🔸 Национальный музей Грузии (пр. Руставели, 3)🔸 Национальная галерея Грузии, или "Голубая галерея" (пр. Руставели, 11)🔸 Тбилисский исторический музей (ул. Сиони, 8) 🔸 Грузинский музей изобразительных искусств (пр. Руставели, 7)🔸 Тбилисский этнографический музей (ул. М. Бердзенишвили, 25) 🔸 Музей медицины (ул. Д. Узнадзе, 51)🔸 Дворец искусств (ул. И. Каргаретели, 6).Другие музеи (вход платный!):🔸 Тбилисский цифровой музей (пр. Руставели, 16)🔸 Тбилисский винный музей (ул. Сиони, 8)🔸 Тбилисский музей селфи (ул. К. Марджанишвили, 19)🔸 Музей современного искусства Зураба Церетели (пр. Руставели, 27) 🔸 Эксперименториум (ул. Ингороква, 17)🔸 Музей ретроавтомобилей (ул. Автомузея, 7) 🔸 Музей иллюзий (ул. Бетлеми, 2).А также дома-музеи:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23650/00/236500062_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_0c64c281e332d86236bdb0ad25bdf230.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, общество, тбилиси, этнографический музей имени георгия читая, музей искусств грузии, музей "карвасла", национальный музей грузии, музей современного искусства зураба церетели, дом-музей александра чавчавадзе, музей грузинского изобразительного искусства, дом-музей, этнографический музей, ванский археологический музей-заповедник
грузия, культура, общество, тбилиси, этнографический музей имени георгия читая, музей искусств грузии, музей "карвасла", национальный музей грузии, музей современного искусства зураба церетели, дом-музей александра чавчавадзе, музей грузинского изобразительного искусства, дом-музей, этнографический музей, ванский археологический музей-заповедник
Международный день музеев 2024 отмечают в Грузии: куда пойти?
В Тбилиси и в регионах страны большой выбор государственных и частных музеев и галерей
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают в Грузии 18 мая – в связи с ежегодным праздником двери государственных музеев страны открыты для всех желающих на протяжении всего дня.
Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Ежегодно для масштабного мероприятия объявляется тема: в 2024 году тема Дня – "Музеи для образования и исследований". Она призвана подчеркнуть значение музеев как динамичных образовательных учреждений, способствующих обучению, открытиям и культурному взаимопониманию.
В Тбилиси 18 мая вход во все музеи, дома-музеи и Национальную галерею Национального музея Грузии бесплатный. Отмечается, что музеи будут работать по стандартному графику с 10:00 до 18:00.
Вот интересные варианты, куда можно сходить (бесплатно!):
🔸 Национальный музей Грузии (пр. Руставели, 3)
🔸 Национальная галерея Грузии, или "Голубая галерея" (пр. Руставели, 11)
🔸 Тбилисский исторический музей (ул. Сиони, 8)
🔸 Грузинский музей изобразительных искусств (пр. Руставели, 7)
🔸 Тбилисский этнографический музей (ул. М. Бердзенишвили, 25)
🔸 Музей медицины (ул. Д. Узнадзе, 51)
🔸 Дворец искусств (ул. И. Каргаретели, 6).
Другие музеи (вход платный!):
🔸 Тбилисский цифровой музей (пр. Руставели, 16)
🔸 Тбилисский винный музей (ул. Сиони, 8)
🔸 Тбилисский музей селфи (ул. К. Марджанишвили, 19)
🔸 Музей современного искусства Зураба Церетели (пр. Руставели, 27)
🔸 Эксперименториум (ул. Ингороква, 17)
🔸 Музей ретроавтомобилей (ул. Автомузея, 7)
🔸 Музей иллюзий (ул. Бетлеми, 2).
Дом-музей им. Нико Пиросманишвили
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе
Дом-музей им. Галактиона Табидзе
Дом-музей им. Захария Палиашвили
Дом-музей им. Вахтанга Чабукиани
Дом-музей им. Николоза Бараташвили
Дом-музей им. Нодара Думбадзе
Дом-музей им. Мераба Коставы
Музей-библиотека им. Иосеба Гришашвили
Дом-музей Елены Ахвледиани
Дом-музей им. Сосо Церетели
Дом-музей им. Нателы Янкошвили
Дом-музей им. Отара Тактакишвили
Дом-музей им. Николоза Канделаки.