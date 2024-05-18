https://sputnik-georgia.ru/20240518/mezhdunarodnyy-den-muzeev-2024-otmechayut-v-gruzii-kuda-poyti-287983303.html

Международный день музеев 2024 отмечают в Грузии: куда пойти?

Международный день музеев 2024 отмечают в Грузии: куда пойти?

Sputnik Грузия

В Тбилиси и в регионах страны большой выбор государственных и частных музеев и галерей 18.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-18T13:13+0400

2024-05-18T13:13+0400

2024-05-18T13:13+0400

грузия

культура

общество

тбилиси

этнографический музей имени георгия читая

музей искусств грузии

музей "карвасла"

национальный музей грузии

музей современного искусства зураба церетели

дом-музей александра чавчавадзе

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают в Грузии 18 мая – в связи с ежегодным праздником двери государственных музеев страны открыты для всех желающих на протяжении всего дня. Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Ежегодно для масштабного мероприятия объявляется тема: в 2024 году тема Дня – "Музеи для образования и исследований". Она призвана подчеркнуть значение музеев как динамичных образовательных учреждений, способствующих обучению, открытиям и культурному взаимопониманию.Тест: насколько хорошо вы знакомы с мировыми музеями>>В Тбилиси 18 мая вход во все музеи, дома-музеи и Национальную галерею Национального музея Грузии бесплатный. Отмечается, что музеи будут работать по стандартному графику с 10:00 до 18:00.Вот интересные варианты, куда можно сходить (бесплатно!):🔸 Национальный музей Грузии (пр. Руставели, 3)🔸 Национальная галерея Грузии, или "Голубая галерея" (пр. Руставели, 11)🔸 Тбилисский исторический музей (ул. Сиони, 8) 🔸 Грузинский музей изобразительных искусств (пр. Руставели, 7)🔸 Тбилисский этнографический музей (ул. М. Бердзенишвили, 25) 🔸 Музей медицины (ул. Д. Узнадзе, 51)🔸 Дворец искусств (ул. И. Каргаретели, 6).Другие музеи (вход платный!):🔸 Тбилисский цифровой музей (пр. Руставели, 16)🔸 Тбилисский винный музей (ул. Сиони, 8)🔸 Тбилисский музей селфи (ул. К. Марджанишвили, 19)🔸 Музей современного искусства Зураба Церетели (пр. Руставели, 27) 🔸 Эксперименториум (ул. Ингороква, 17)🔸 Музей ретроавтомобилей (ул. Автомузея, 7) 🔸 Музей иллюзий (ул. Бетлеми, 2).А также дома-музеи:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, общество, тбилиси, этнографический музей имени георгия читая, музей искусств грузии, музей "карвасла", национальный музей грузии, музей современного искусства зураба церетели, дом-музей александра чавчавадзе, музей грузинского изобразительного искусства, дом-музей, этнографический музей, ванский археологический музей-заповедник