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Когда будет построена новая дорога из Армении в Грузию

Когда будет построена новая дорога из Армении в Грузию

Sputnik Грузия

Пограничники с обеих сторон разместятся на согласованной армяно-азербайджанской границе в течение ближайших 8-9 дней 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T13:52+0400

2024-05-19T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. В связи с делимитацией возникает проблема переноса дороги, связывающей Армению с Грузией, сообщил Sputnik Армения.В Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении отметили, что вопрос можно будет решить за 2-3 месяца. Также будет отремонтирована дорога, ведущая от трассы Н-26 до Ачаркута и далее до Киранца, которая является альтернативой для Киранца.Что касается имущественных вопросов, то их объем не будет большим, а ущерб, понесенный гражданами во всех таких случаях, государство возместит имущественным или финансовым путем по их желанию, говорится в комментарии аппарата Пашиняна.Эрдоган и Кобахидзе обменялись мнениями о ситуации вокруг Армении и Азербайджана >>Сообщается, что представители правительства уже утром начнут инвентаризацию возможных проблем и начнут обсуждение с жителями Киранца.Три координаты на участке села Киранц были определены с помощью компьютера, столбы будут установлены позже. Остальные столбы уже установлены.В аппарате премьер-министра Армении на вопрос о том, почему комиссиями по делимитации были выбраны карты Генерального штаба Вооруженных сил СССР 1976 года, ответили, что это, по сути, карта, которая имеет де-юре правовую основу на момент распада СССР.Отмечается, что это самые последние карты, проверенные компетентными государственными органами СССР.На границе двух стран 15 мая состоялась девятая встреча комиссий по делимитации под председательством вице-премьеров Армении и Азербайджана – Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева. Протокол-описание включает отрезки линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганис Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейримли (АР) и Беркабер (РА) - Кызыл Гаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада. В основу взяты карты 1976 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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