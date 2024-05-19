https://sputnik-georgia.ru/20240519/pravyaschaya-partiya-v-ozhidanii-zaklyucheniya-venetsianskoy-komissii-po-zakonu-ob-inoagentakh-287998858.html

Правящая партия в ожидании заключения Венецианской комиссии по закону об "иноагентах"

Правящая партия в ожидании заключения Венецианской комиссии по закону об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Замечания Венецианской комиссии будут носить правовой характер, заявила депутат 19.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-19T22:47+0400

2024-05-19T22:47+0400

2024-05-19T22:47+0400

политика

новости

грузия

венецианская комиссия

георгий кахиани

саломе зурабишвили

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая находится в ожидании заключения Венецианской комиссии по закону об "иноагентах", трудно представить, какие аргументы могут существовать против прозрачности иностранного влияния, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани в эфире Первого канала. Венецианская комиссия готовит заключение по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния" в ускоренном порядке и опубликует в ближайшие недели, чтобы парламент Грузии смог рассмотреть его до окончательного принятия закона. Парламент Грузии в третьем чтении принял спорный закон 14 мая. По словам депутата, если кто-то захочет вступить в дискуссию, правящая партия к этому готова. "Если есть какие-то правовые аргументы, приведите их", – подчеркнул Кахиани. По словам председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Маки Бочоришвили, ожидается, что замечания Венецианской комиссии будут носить правовой характер. По ее словам, вместо того, чтобы без аргументов говорить, что этот закон не соответствует европейским стандартам или европейским ценностям, нужно указать какой пункт нужно привести к стандарту. Что касается вето президента и мотивированных замечаний, по словам Маки Бочоришвили, вето нуждается в некотором обосновании, чтобы законодательство соответствовало европейским и правовым нормам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния" и вернет его парламенту. По ее словам, вето не предполагает внесения изменений в закон. "Этот закон не подлежит никаким изменениям, никаким улучшениям и, таким образом, это очень простое вето. Этот закон должен быть упразднен", – сказала Зурабишвили. Ранее 15 апреля с просьбой к Венецианской комиссии подготовить заключение в ускоренном порядке о соответствии законопроекта стандартам Совета Европы обратился президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос. Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта. Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. "Президент Грузии ответила деструкцией на наше предложение" – лидер правящей партии >>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, венецианская комиссия, георгий кахиани, саломе зурабишвили , законопроект об иноагентах