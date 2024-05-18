https://sputnik-georgia.ru/20240518/prezident-gruzii-otvetila-destruktsiey-na-nashe-predlozhenie--lider-pravyaschey-partii-287987529.html

"Президент Грузии ответила деструкцией на наше предложение" – лидер правящей партии

"Президент Грузии ответила деструкцией на наше предложение" – лидер правящей партии

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, заявив, что не собирается вносить в него изменения 18.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-18T20:56+0400

2024-05-18T20:56+0400

2024-05-18T21:07+0400

вето

вето президента

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

мамука мдинарадзе

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грузинская мечта - демократическая грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили доказала, что аргументов против закона "О прозрачности иностранного влияния" не существует, и ответила деструкцией на предложение диалога, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах">>Президент Грузии наложила вето на закон, заявив, что не собирается вносить в него изменения, так как его надо упразднить. После принятия закона в трех чтениях на фоне протестов внутри страны и негативной реакции партнеров Грузии премьер-министр заявил, что власти готовы к открытой дискуссии, и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения Он также пообещал, что юристы прокомментируют саму форму вето. Изменить закон в рамках вето возможно лишь при наличии мотивированных замечаний. Ранее в правящей партии утверждали, что при рассмотрении замечаний в вето рассмотрят замечания Венецианской комиссии, которые будут опубликованы в ближайшее время, если они будут включены в проект президента.Вето по закону об "иноагентах" станет идеальной возможностью для диалога – Гарибашвили>> Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до 10 молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Если президент возглавит оппозицию, то это только на руку "Грузинской мечте" – премьер>>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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