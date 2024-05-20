https://sputnik-georgia.ru/20240520/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novaya-statistika-288007647.html

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

Показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в первом квартале 2024 года составил 55% 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T16:48+0400

2024-05-20T16:48+0400

2024-05-20T16:55+0400

грузия

новости

экономика

безработица

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23875/76/238757686_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_adc7280043c4730bd463a34715961f6d.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2024 года составил 14%, что на 1,7 процентных пункта меньше показателя за четвертый квартал 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В четвертом квартале 2023 года уровень безработицы составлял 15,3%, в третьем – 15,6%, во втором – 16,7%, в первом квартале – 18%. Безработица в цифрах Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2024 года составил 14%, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 50,6 тысячи человек, или 18,1%, по сравнению с тем же периодом 2023 года, и составило 228,6 тысячи человек. По данным "Сакстата", уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В первом квартале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, безработица в городских поселениях снизилась на 5,3 процентных пункта, а в сельских поселениях снизилась на 2 процентных пункта и составила 14,4 и 13,5% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В январе-марте 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, этот показатель снижен на 4 процентных пункта как среди мужчин, так и женщин, и составил 16,3 и 11,1% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в первом квартале 2024 года составил 55% – на 3,1 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2023 года. "Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских поселениях на 2,8 процентного пункта, а в сельских поселениях повысился на 3,4 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 4,7 процентного пункта и составил 47,3%", – говорится в материалах Сакстата. Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в четвертом квартале текущего года составила 68%, что на 0,1 процентного пункта выше уровня того же периода 2023 года. Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы – МВФ >>Число нанятых работников в первом квартале в Грузии выросло на 89,4 тысячи человек (10,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 952,9 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 40,5 тысячи (9,9%) и составило 448,2 тысячи. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В первом квартале текущего года этот показатель у женщин составил 45%, а у мужчин – 66,4%. При этом уровень активности женщин вырос на 3,1 процентного пункта, а мужчин – на 2,8 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, безработица, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"