https://sputnik-georgia.ru/20240520/gruzinskaya-mechta-preodoleet-veto-prezidenta-na-zakon-ob-inoagentakh---papuashvili-288003864.html

"Грузинская мечта" преодолеет вето президента на закон об "иноагентах" – Папуашвили

"Грузинская мечта" преодолеет вето президента на закон об "иноагентах" – Папуашвили

Sputnik Грузия

Президент Грузии использовала все методы, чтобы показать, что она не считает себя гражданкой этой страны, заявил глава парламента 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T13:13+0400

2024-05-20T13:13+0400

2024-05-20T14:38+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Парламент Грузии преодолеет вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об "иноагентах", несмотря на то, что она добавила статью, которая является насмешкой над обществом, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В мотивированных замечаниях президента к законопроекту сказано, что улучшить его невозможно. Отмечено, что закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократичным. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предложила отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.Между тем, по словам спикера, вмешательство иностранцев в принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", их участие в акциях протеста и выступление на митингах доказывают лишь то, что принимаемый закон является грузинским. Главы МИД нескольких стран выступили на акции протеста против закона "об иноагентах" перед парламентом 15 мая. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил собравшимся, что существует угроза европейскому будущему Грузии из-за нынешней политики власти. Ранее на всех встречах министры критиковали законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, к протестным акциям присоединились главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии – Павел Фишер, Польши – Богдан Клих, Германии – Михаэль Рот, Литвы – Жигимантас Павиленис и Финляндии – Себастьян Тинкинен. Они выразили солидарность с протестующими. Михаэль Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром", и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить светлое будущее без молодежи, митингующей против закона об "иноагентах", опираясь лишь на своего главного союзника – Православную церковь. Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах">>Между тем в Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта, которые стартовали 15 апреля и в которых в основном участвует молодежь. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил участникам протеста отобрать до десяти молодых людей и двух авторитетных для них экспертов для обсуждения закона. Скандальный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах