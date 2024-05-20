https://sputnik-georgia.ru/20240520/kurs-lari-budet-stabilnym-a-finansovaya-sistema-ustoychivoy--vitse-premer-gruzii-288008649.html

Курс лари будет стабильным, а финансовая система устойчивой – вице-премьер Грузии

Курс лари будет стабильным, а финансовая система устойчивой – вице-премьер Грузии

Sputnik Грузия

Падение цен на акции грузинских компаний на Лондонской бирже было очень кратковременным, которые вскоре выросли и сегодня эти цены стабильны, заявил... 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T17:30+0400

2024-05-20T17:30+0400

2024-05-20T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Обменный курс лари будет стабильным, а финансовая система Грузии сохранить устойчивость, несмотря на заявления оппонентов, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Грузинская оппозиция в последнее время активно заявляют о грядущем кризисе для грузинской экономики на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого в стране проходят акции протеста с 15 апреля. Поводом для негативных прогнозов послужило обесценивание грузинского лари за прошедшую неделю почти на 2%, а также резкое падение стоимости акций двух крупнейших банков Грузии – TBC и "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за день на 15 и 20% соответственно. Давиташвили назвал попыткой посеять панику и нанести вред интересам страны заявления оппозиции о том, что грузинская экономика войдет в кризис. "К сожалению, не ново, когда наши оппоненты пытаются атаковать все подряд. И в данном случае это не просто политический процесс, здесь целенаправленный процесс для нанесения вреда интересам собственной страны, в том числе целенаправленная дезинформация, направленная на изменение настроений инвесторов, что впоследствии уже, конечно, влияет на экономические процессы", – заявил Давиташвили. "Попытка посеять панику": глава Минэкономики Грузии о том, что происходит с курсом лари >>Как отметил глава Минэкономики, такие призывы и заявления всегда негативно влияют на инвесторов и, в том числе, на биржевые цены. Но поскольку фундаментальные показатели грузинской экономики очень здоровы и все это не имеет объективной основы, это "всегда попытка посеять краткосрочную панику", отметил он. По словам Давиташвили, падение цен на акции грузинских компаний на Лондонской бирже было очень кратковременным, которые вскоре выросли и сегодня эти цены стабильны. На прошлой неделе курс лари по отношению к доллару обесценился с 2,6797 до 2,7323 GEL/$. Национальный банк Грузии продал на аукционе 60 миллионов долларов для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности. Нацбанк отмечает, что колебания на рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономики и инфляции ниже целевого уровня в 3%. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 мая в размере 2,7585 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика