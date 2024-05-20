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Папуашвили: Бойкот оппозиции работы парламента – это бойкот своих избирателей
Папуашвили: Бойкот оппозиции работы парламента – это бойкот своих избирателей
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Бойкот работы парламента со стороны парламента – это ничто иное как бойкот деятельности законодательного органа и избирателей... 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T20:22+0400
2024-05-20T20:22+0400
2024-05-20T20:22+0400
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единое национальное движение
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Бойкот работы парламента со стороны парламента – это ничто иное как бойкот деятельности законодательного органа и избирателей, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Фракция "Единое национальное движение", политические группы "Лело", "Граждане", "Еврооптимисты", независимые депутаты Тамар Кордзая, Армаз Ахвледиани, Тамар Чарквиани, Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе объявили, что из-за политических взглядов не будут участвовать в работе парламента. По мнению главы парламента, несерьезно бойкотировать из-за того, что тебе не нравится или не устраивает рядом сидящий, и поэтому ты не хочешь дышать с ним одним воздухом.Как заявил Папуашвили на заседании бюро, депутатам важно указать, в частности, какой вопрос они бойкотируют. По его словам, таким образом оппозиционные депутаты парламента просто избегают ответственности. По его словам, парламент обсуждает множество важных вопросов, которые важны как для избирателей большинства, так и оппозиции. Из оппозиционных депутатов на заседании бюро присутствовал лишь один из лидеров "Гирчи" Яго Хвичия. Часть оппозиции объявила бойкот работе парламента Грузии – реакции>>Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект. По словам правящей партии, они преодолеют вето. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, тамар кордзая, давид бакрадзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, тамар кордзая, давид бакрадзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Бойкот работы парламента со стороны парламента – это ничто иное как бойкот деятельности законодательного органа и избирателей, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Фракция "Единое национальное движение", политические группы "Лело", "Граждане", "Еврооптимисты", независимые депутаты Тамар Кордзая, Армаз Ахвледиани, Тамар Чарквиани, Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе объявили, что из-за политических взглядов не будут участвовать в работе парламента.
По мнению главы парламента, несерьезно бойкотировать из-за того, что тебе не нравится или не устраивает рядом сидящий, и поэтому ты не хочешь дышать с ним одним воздухом.
"Это объявление бойкота своей парламентской деятельности и в конечном итоге бойкот избирателей", – заявил Папуашвили.
Как заявил Папуашвили на заседании бюро, депутатам важно указать, в частности, какой вопрос они бойкотируют. По его словам, таким образом оппозиционные депутаты парламента просто избегают ответственности.
"Во многих случаях бойкот не практикуется в других парламентах, хотя в нашем бойкот предусмотрен. В регламенте указано, что депутат парламента объявляет бойкот вопросу, который будет обсуждаться на пленарном заседании, и не принимает участие в обсуждении этого вопроса по политическим соображениям", – заявил Папуашвили.
По его словам, парламент обсуждает множество важных вопросов, которые важны как для избирателей большинства, так и оппозиции.
"Когда депутат не хочет участвовать в обсуждении этих вопросов, значит, он не желает добра и хороших решений для своих избирателей", – заявил Папуашвили.
Из оппозиционных депутатов на заседании бюро присутствовал лишь один из лидеров "Гирчи" Яго Хвичия.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.
За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект. По словам правящей партии, они преодолеют вето.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.