https://sputnik-georgia.ru/20240520/papuashvili-boykot-oppozitsii-raboty-parlamenta--eto-boykot-svoikh-izbirateley-288008984.html

Папуашвили: Бойкот оппозиции работы парламента – это бойкот своих избирателей

Папуашвили: Бойкот оппозиции работы парламента – это бойкот своих избирателей

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Бойкот работы парламента со стороны парламента – это ничто иное как бойкот деятельности законодательного органа и избирателей... 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T20:22+0400

2024-05-20T20:22+0400

2024-05-20T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Бойкот работы парламента со стороны парламента – это ничто иное как бойкот деятельности законодательного органа и избирателей, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Фракция "Единое национальное движение", политические группы "Лело", "Граждане", "Еврооптимисты", независимые депутаты Тамар Кордзая, Армаз Ахвледиани, Тамар Чарквиани, Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе объявили, что из-за политических взглядов не будут участвовать в работе парламента. По мнению главы парламента, несерьезно бойкотировать из-за того, что тебе не нравится или не устраивает рядом сидящий, и поэтому ты не хочешь дышать с ним одним воздухом.Как заявил Папуашвили на заседании бюро, депутатам важно указать, в частности, какой вопрос они бойкотируют. По его словам, таким образом оппозиционные депутаты парламента просто избегают ответственности. По его словам, парламент обсуждает множество важных вопросов, которые важны как для избирателей большинства, так и оппозиции. Из оппозиционных депутатов на заседании бюро присутствовал лишь один из лидеров "Гирчи" Яго Хвичия. Часть оппозиции объявила бойкот работе парламента Грузии – реакции>>Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект. По словам правящей партии, они преодолеют вето. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, тамар кордзая, давид бакрадзе, единое национальное движение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах