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Стоимость строительства в Грузии выросла в феврале – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в феврале – новая статистика
Sputnik Грузия
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 5,9% 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T09:01+0400
2024-05-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за март 2024 года вырос на 1% по сравнению с февралем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 5,9%.В марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 9,1%, что было вызвано ростом зарплаты на 35,3% и цен на машины и оборудование на 5,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Стоимость строительства в Грузии выросла в феврале – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 5,9%
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за март 2024 года вырос на 1% по сравнению с февралем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 5,9%.
В марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 9,1%, что было вызвано ростом зарплаты на 35,3% и цен на машины и оборудование на 5,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.