https://sputnik-georgia.ru/20240520/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-fevrale--novaya-statistika-288000296.html

Стоимость строительства в Грузии выросла в феврале – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии выросла в феврале – новая статистика

Sputnik Грузия

Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 5,9% 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T09:01+0400

2024-05-20T09:01+0400

2024-05-20T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за март 2024 года вырос на 1% по сравнению с февралем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 5,9%.В марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 9,1%, что было вызвано ростом зарплаты на 35,3% и цен на машины и оборудование на 5,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"