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В Грузии с 2025 года изменится структура школьного образования – проект
В Грузии с 2025 года изменится структура школьного образования – проект
Sputnik Грузия
В настоящее время грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее 20.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-20T23:00+0400
2024-05-20T23:00+0400
2024-05-20T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузии с 2025 года базовым образованием будет считаться школьное образование с законченным 10 классом, а не 9-м, соответствующие поправки уже поступили в парламент Грузии. Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12. Кроме того, средние профессиональные учреждения будут иметь право интегрировать трехлетнюю школьную образовательную программу и выдавать диплом о профобразовании, приравненный к аттестату о среднем образовании только тем, кто будет зачислен до 1 июля 2025 года. Для зачисленных после 1 июля будут действовать новые правила. Кризис рынка труда в Грузии – дефицит кадров на фоне безработицы>>По мнению министерства, к окончанию 10 класса школьники будут лучше подготовлены к принятию обдуманного решения – продолжить обучение в школе или идти обучаться профессии. Министерство образования и науки также обращает внимание на то, что, бросая школу, подростки часто сталкиваются с такими рисками, как детские браки, несоответствующее возрасту трудоустройство, торговля людьми, незаконная деятельность, попадание в систему ювенальной юстиции и др. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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образование, образование, образование в грузии, грузия, новости, общество, школа
образование, образование, образование в грузии, грузия, новости, общество, школа
В Грузии с 2025 года изменится структура школьного образования – проект
В настоящее время грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузии с 2025 года базовым образованием будет считаться школьное образование с законченным 10 классом, а не 9-м, соответствующие поправки уже поступили в парламент Грузии.
Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12.
Минобразования предлагает продлить базовое образование на год и с 2025 года школьники будут считаться получившими базовое образование, которое дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования, только по окончанию 10 класса. Это правило распространится на тех школьников, кто в 2025 году закончит 9 класс.
Кроме того, средние профессиональные учреждения будут иметь право интегрировать трехлетнюю школьную образовательную программу и выдавать диплом о профобразовании, приравненный к аттестату о среднем образовании только тем, кто будет зачислен до 1 июля 2025 года. Для зачисленных после 1 июля будут действовать новые правила.
По мнению министерства, к окончанию 10 класса школьники будут лучше подготовлены к принятию обдуманного решения – продолжить обучение в школе или идти обучаться профессии.
По информации министерства, число учащихся, покидающих школу после 9 класса, достаточно велико (до 3 200 учащихся в 2023 году), а их перспективы трудоустройства на рынке труда очень низкие – исходя из знаний и возраста, так как окончание 9 класса приходится на возраст 14-15 лет, а трудоустройство по Трудовому кодексу возможно лишь с 16 лет.
Министерство образования и науки также обращает внимание на то, что, бросая школу, подростки часто сталкиваются с такими рисками, как детские браки, несоответствующее возрасту трудоустройство, торговля людьми, незаконная деятельность, попадание в систему ювенальной юстиции и др.