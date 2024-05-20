https://sputnik-georgia.ru/20240520/v-gruzii-s-2025-goda-izmenitsya-struktura-shkolnogo-obrazovaniya--proekt-287985192.html

В Грузии с 2025 года изменится структура школьного образования – проект

В Грузии с 2025 года изменится структура школьного образования – проект

Sputnik Грузия

В настоящее время грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее 20.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-20T23:00+0400

2024-05-20T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузии с 2025 года базовым образованием будет считаться школьное образование с законченным 10 классом, а не 9-м, соответствующие поправки уже поступили в парламент Грузии. Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12. Кроме того, средние профессиональные учреждения будут иметь право интегрировать трехлетнюю школьную образовательную программу и выдавать диплом о профобразовании, приравненный к аттестату о среднем образовании только тем, кто будет зачислен до 1 июля 2025 года. Для зачисленных после 1 июля будут действовать новые правила. Кризис рынка труда в Грузии – дефицит кадров на фоне безработицы>>По мнению министерства, к окончанию 10 класса школьники будут лучше подготовлены к принятию обдуманного решения – продолжить обучение в школе или идти обучаться профессии. Министерство образования и науки также обращает внимание на то, что, бросая школу, подростки часто сталкиваются с такими рисками, как детские браки, несоответствующее возрасту трудоустройство, торговля людьми, незаконная деятельность, попадание в систему ювенальной юстиции и др. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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