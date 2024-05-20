https://sputnik-georgia.ru/20240520/vvedut-li-ssha-sanktsii-v-otnoshenii-gruzinskikh-chinovnikov---mnenie-vitse-premera-288006214.html
Введут ли США санкции в отношении грузинских чиновников – мнение вице-премьера
Введут ли США санкции в отношении грузинских чиновников – мнение вице-премьера
Sputnik Грузия
Появилась информация, что США намерены заморозить активы грузинских политиков, поддержавших закон об "иноагентах", также запретить им получение американских... 20.05.2024, Sputnik Грузия
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2024-05-20T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Инициатива, которая идет от определенных членов Конгресса США по поводу введения санкций в отношении конкретных высокопоставленных грузинских чиновников, наверное, не будет принята, заявил вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Законопроект о санкциях против грузинских политиков, ответственных за закон об "иноагентах", могут представить в Конгрессе США в понедельник, сообщило издание Politico. Законопроект предусматривает заморозку активов поддержавших закон об "иноагентах" грузинских политиков, а также запрет на получение американских виз для них и членов их семей. При этом вице-премьер отметил, что не стоит опережать события. По его словам, формулировка "русский закон" – это клише и преднамеренная попытка ввести в заблуждение местное или международное сообщество. Санкции на встрече с госсекретарем США не обсуждались – премьер Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили возвращает законопроект в парламент в том же виде и добавляет только одну статью, согласно которой закон будет действовать только в течение одного дня после вступления силу. Как отмечено в мотивированных замечаниях к законопроекту, улучшить его невозможно. Закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, не грузинским, неевропейским и недемократическим. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предлагает отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван давиташвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, леван давиташвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Введут ли США санкции в отношении грузинских чиновников – мнение вице-премьера
15:08 20.05.2024 (обновлено: 15:22 20.05.2024)
Появилась информация, что США намерены заморозить активы грузинских политиков, поддержавших закон об "иноагентах", также запретить им получение американских виз
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Инициатива, которая идет от определенных членов Конгресса США по поводу введения санкций в отношении конкретных высокопоставленных грузинских чиновников, наверное, не будет принята, заявил вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили.
Законопроект о санкциях против грузинских политиков, ответственных за закон об "иноагентах", могут представить в Конгрессе США в понедельник, сообщило издание Politico
. Законопроект предусматривает заморозку активов поддержавших закон об "иноагентах" грузинских политиков, а также запрет на получение американских виз для них и членов их семей.
"Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером Грузии. Думаю, что конкретная инициатива, исходящая от отдельных членов Конгресса (по поводу санкций конкретных высокопоставленных чиновников – ред.), вероятно, не будет принята", – заявил Давиташвили.
При этом вице-премьер отметил, что не стоит опережать события.
"Можно однозначно сказать, что это не та форма, в которой партнеры сотрудничают или общаются друг с другом. В данном случае лишний раз использовать термин "русский закон" неправильно и некорректно", – заявил Давиташвили.
По его словам, формулировка "русский закон" – это клише и преднамеренная попытка ввести в заблуждение местное или международное сообщество.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили возвращает законопроект в парламент в том же виде и добавляет только одну статью, согласно которой закон будет действовать только в течение одного дня после вступления силу.
Как отмечено в мотивированных замечаниях к законопроекту, улучшить его невозможно. Закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, не грузинским, неевропейским и недемократическим. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент.
Таким образом, президент предлагает отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето.